El dolor de la hija del periodista Felipe Arias por su estado de salud

El pasado jueves 11 de marzo, el reconocido presentador del noticiero de 'Canal RCN', Felipe Arias, de 49 años, tuvo que ser traslado de urgencia a la Clínica Colombia por un percance en su salud, al parecer por problemas cardíacos.



Allí se encuentra hospitalizado en la unidad de Cuidados Intensivos donde habría sido sometido a un cateterismo.



Recientemente su hija mayor, Sofía Arias Montenegro, de 17 años, compartió una imagen con su padre junto a un sentido mensaje en el que le desea pronta recuperación. “No sabía cómo se sentía el dolor hasta apenas hace tres días que he podido sentir tu sufrimiento”, comienza.



Sofia, hermana de Pablo y Martin, aseguró que Dios "forma a sus soldados más fuertes a través de las batallas más duras" y que su papá se había ganado el primer lugar.



También indicó que pronto quiere poder abrazar de nuevo al comunicador, quien ganó en los años 2010 y 2018 el premio 'TV y Novelas' como presentador de noticias favorito en el país.



"No veo la hora de poder estar entre tus brazos y darte todos los abrazos que en estos 17 años no te he dado. Quiero poder tenerte muchos años más aquí conmigo para poder demostrarte lo mucho que te amo", dijo Sofia.



Finalmente, la joven indicó que Dios le permitirá salir pronto de esta situación. "Vamos papi yo se que tú puedes salir de esto, no te has rendido nunca a lo largo de tu vida y se que está no va a ser la excepción. Dios no va a soltar tú mano", concluyó Sofia.

¿Cómo va el estado de salud de Felipe Arias?

Arias fue trasladado después de presentar en 'Noticias RCN' durante el horario de la mañana, como es habitual. El director de este espacio, José Manuel Acevedo, fue quien confirmó la noticia.



Un par de días después, su esposa Viviana Montenegro compartió unas imágenes desde el centro hospitalario donde el comunicador se recupera. La publicación de su cuenta de Instagram la acompañó de un diciente mensaje en el que agradeció por el apoyo y oraciones por "su pronta recuperación".



También indicó que el el periodista, quien ingresó al 'Canal RCN' en 2002, tendrá que ser sometido a diferentes procedimientos: "Les pido sigan orando por los procedimientos que deben hacerle en los próximos días. Gracias, bendiciones", escribió.



De igual manera, envió un conmovedor mensaje a su esposo: “Amor mío de mi vida. Dios nos unió hace 20 años y estaremos juntos con su ayuda en todos los momentos felices que nos permita vivir y en todos los momentos difíciles por los que tengamos que atravesar".



Por su parte, José Manuel Acevedo confirmó en su cuenta de Twitter que Arias, quien es el encargado de secciones como 'Caza Noticias' y 'Valientes RCN', iba mejorando en su estado de salud.

El gran @FelipeArias71 va mejorando... te necesitamos pronto aquí en @NoticiasRCN para que nos sigas inspirando con las historias de #ValientesRCN y las denuncias ciudadanas del #CazaNoticias. Seguimos en oración. pic.twitter.com/3iHzePDgHw — Jose Manuel Acevedo (@JoseMAcevedo) March 13, 2021

