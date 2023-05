Luego del fallecimiento del cantante de música popular Darío Gómez, su hija Catalina Gómez se ha encargado de resolver las dudas que tenían sus fans sobre la vida del artista. Esta ha hecho que varios detalles salgan a luz, los cuales algunos han sido muy polémicos en redes sociales.



En los últimos días, Catalina Gómez le pidió a sus seguidores que le hicieran varias preguntas sobre su padre y uno de los temas que ha acusado más curiosidad ha sido su vida sentimental. Por esta razón, se han dado a conocer detalles sobre su relación con Nini Johana Vargas y su matrimonio con Olga Lucía Arcila.

Lo primero que contó la hija del intérprete fue que su padre le había sido infiel en repetidas ocasiones a su madre, Olga Lucía, y a Johana Vargas. “¿Nini le quitó el amor a tu mamá o sea se metió en la relación?”, le preguntaron a Catalina, quien aseguró que al responder no quería “generar discordias o disputas”.



“La verdad mi mamá nos crio muy diferente, mi mamá nos enseñó a respetar un hogar, a respetar hombres casados; a respetar, empezando por la familia. Uno no está con primos, tíos. Entonces para mí eso no está bien. Y esta niña era detrás, detrás, detrás de mi papá, hasta que sí, lo logró”, comentó.



(No deje de leer: Última esposa de Darío Gómez respondió a los comentarios de la hija del cantante).



Asimismo, aclaró: “Pero también mi papá cedió, pero como dice por ahí el dicho, ‘el hombre propone y la mujer dispone’, y ella lo dijo, creo que en una entrevista, ‘es que él me llamaba y yo iba y me veía otra vez con él’. Pero bueno, entonces yo no voy con eso. Pero sí, lastimosamente fue así”.

Otra de las preguntas que le hicieron fue sobre porque Darío Gómez siempre decía que su mamá era su esposa y no Nini Vargas. Sobre esto, ella respondió: “Mi papá muchas veces aclaraba que estaban separados de cuerpo. También muchas veces decía que era su esposa porque él, muchas veces a mí y a amigos cercanos y a familiares, nos pedía que le ayudáramos a volver con mi mamá”.



Además, reveló que para el cantante Olga Lucía era su amor eterno. “Mi mamá, por obvias razones, no solamente por Nini Johana, sino por otras mujeres que hasta Nini Johana desconoce, en su trayectoria musical y en fin… Él muchas veces en entrevistas lo decía. Mi mamá, ya hubo un tiempo en el que dijo no más Darío”, comentó.



“Mi mamá se cansó, mi mamá no quiso volver. Ese es el punto, yo hubiera querido, pero estaban mejor así. La relación era muy bonita con los dos separados, entonces para mí, fue siempre su esposa”, concluyó.



(Lea también: Hija de Darío Gómez dice que la última esposa de su padre era su sobrina).

A pesar de que la hija del cantante dijo que no quería generar polémica, sus comentarios han sido bastante criticados y varios internautas han dicho que ahora está contando todos esos detalles de la vida de su padre para volverse famosa.



“Si su mamá le dio tan buena educación que hace saliendo hablar tan mal de las personas y sobre todo de su propio padre”; “Cómo se nota que quiere ganar fama”; “Deje descansar en paz si era feliz”, son algunos comentarios que se leen en las redes sociales.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Anuel le pide perdón a Karol G durante un concierto: 'Perdónalo bebecita'

Shakira habría sido clara con Tom Cruise tras encuentro: 'No quiere avergonzarlo'

Yeison Jiménez encontró al infractor que subió a su moto a TransMilenio y cumplirá