En los últimos días, se ha hablado mucho de Darío Gómez, pues el 26 de julio cumple un año de haberse ido de este mundo. Por esta razón, varios de sus familiares en sus redes sociales han recordado varios momentos junto a él, una de ellas ha sido su hija Catalina Gómez.



Además, Gómez también ha revelado detalles de la relación del artista con su última pareja sentimental y que era lo que pasaba con sus hermanos. El ‘Rey de despecho’ tenía 12 hermanos, sin embargo, tras su muerte, Catalina ha tenido varios problemas con dos de ellos: Nelson y Hernán.

Esto se debe a que ellos también tienen una carrera en la música y se han conocido problemáticas por supuestos intereses de explotar la imagen y las canciones de Darío. Incluso, la hija del cantante ha emprendido acciones contra sus tíos para que no puedan hablar de su padre, cantar sus sencillos o mostrar su imagen en publicidades y redes sociales.



Hace unos días, Catalina Gómez realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su Instagram. Un internauta aprovechó la oportunidad y le escribió: “Sea sincera, ¿usted quiere a los hermanos de mi maestro Darío?”.



Ante esto, Gómez respondió: “Ay, bueno, eso sí, tengo yo. Soy muy sincera y, de pronto, hay mucha gente que no le gusta que una sea sincera. Pero pasaré por grosera, a veces, pero no quiero ser grosera”.

Además, agregó: “No los quiero, por cómo fueron con mi papá. Mi papá, a toda su familia, les dio la mano y mi mamá también. Han sido seres espectaculares y muy bondadosos y muy buenos. No solo con los de la calle, también con la familia, solo que hay gente que no valora eso y no pagan bien”.



Gómez dio a entender que ellos no han sido muy agradecidos con sus padres y por esa razón no se lleva bien con ellos. “Yo no voy a decir qué hicieron ni nada, porque ellos solamente lo saben y no es necesario que lo sepan. Ellos lo saben, que no han sido para mí personas que han estado conmigo. No quiero entrar en controversia, pero es solo eso”, comentó.



Los fans del ‘Rey de despecho’ le han agradecido por aclarar ciertas preguntas sobre su padre, a lo que ella respondió: “Es que ustedes se merecen todo el amor, respeto y cariño nuestro. Así como el que ustedes le brindan a él. Queremos seguir recordándolo con ese mismo respeto y cariño. Por favor”.

