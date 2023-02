Ha pasado menos de un año desde que el mundo de la música popular se vistió de luto: Darío Gómez, el ‘rey del despecho’, falleció repentinamente el 26 de julio de 2022 en la clínica Las Américas, de la ciudad de Medellín.



De acuerdo con el parte médico emitido por la institución de salud, el artista antioqueño ingresó al servicio de urgencias luego de haber sufrido un “colapso súbito”. Ante la inexistencia de signos vitales, los especialistas tuvieron que recurrir a maniobras de resucitación cardiopulmonar; no obstante, estas no dieron resultado y el cantante, de 71 años, fue declarado muerto a las 7: 31 p. m.

Tras la repentina partida del intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo’, colegas, amigos y familiares le rindieron homenaje en el coliseo Yesid Santos, en la ciudad de la eterna primavera. El 30 de julio, cuatro días después de su deceso, se llevó a cabo una misa de exequias a puerta cerrada en su nombre y, posteriormente, se dio paso a su traslado al cementerio Campos de Paz para dar el último adiós.



Su fallecimiento no solo tomó por sorpresa a familiares, allegados y fanáticos, sino que también dejó un vacío imposible de llenar en el gremio musical y, por supuesto, en su círculo cercano. Fue precisamente Catalina Gómez, una de sus hijas, quien no dejó pasar por alto el cumpleaños de su difunto progenitor para enviar un sentido y conmovedor mensaje.



La conmovedora promesa de la hija de Darío Gómez



Han pasado algunos meses desde que el mundo dio el último adiós al ‘rey del despecho’, pero su recuerdo y legado aún permanecen intactos. Catalina Gómez, por ejemplo, se ha encargado de enaltecer constantemente la memoria de su difunto padre a través de distintas publicaciones en redes sociales que dan cuenta del amor, la nostalgia y el cariño que aún siente por él.

Catalina también se desempeñaba como la representante de su papá. Foto: Instagram: @catica1604

La más reciente publicación de Catalina fue con motivo del cumpleaños de Darío Gómez, quien el pasado 6 de febrero habría estado cumpliendo 72 años.



“Papi, hoy 6 de febrero cumples 72 años, 71 en tu vida terrenal y uno nuevo sumando a tus 72 en tu plano espiritual”, escribió la hija del cantante, al tiempo que compartió un video con algunos momentos memorables junto a su padre.



Como si fuera poco, Gómez aprovechó para dejar a la vista el amor incondicional que siente, incluso después de la muerte, por el fallecido cantante: “Sabes lo mucho que te amo, sabes lo mucho que te extraño, pero poco a poco voy entendiendo que debo aferrarme a esos bonitos recuerdos que viví contigo, a llevarlos en mi cajita de recuerdos más preciados y valorarlos mucho, y cada día más de lo que ya lo solía hacer”.



Para cerrar su dedicatoria, Catalina, quien también fue mánager del artista, conmovió a todos sus seguidores al agradecer por el paso de su padre en el plano terrenal y, además, lanzó una sentida promesa que no pasó por alto en redes sociales.



“Solo me queda darle gracias a Dios por tu tiempo aquí compartido, por todo lo lindo que dejaste, por todo lo bueno que causaste. Prometo siempre llevarte en mi mente y corazón, aferrada a tu alma. Te amo, papá”, concluyó Gómez en su cuenta de Instagram.



Esta no es la primera vez que Catalina hace homenaje al ‘rey del despecho’ en sus redes sociales; todo lo contrario, durante meses, la mujer ha venido publicando emotivos mensajes para su padre.



“Papi, sé que me amabas (...) Gracias infinitas a ti, porque hoy tengo los recuerdos más maravillosos cuando estaba a tu lado. Hoy más que nunca te extraño, papá. Son 6 meses después de tu partida y esto cada vez es más difícil. A pesar de que ya no estás, mi mano sigue aferrada a la tuya y en mis momentos más felices siempre eres tú mi testigo fiel”, señaló Gómez el 26 de enero, a seis meses de la partida del intérprete de ‘Sin amor también se vive’.

