El pasado 26 de julio de 2022, el género popular sufrió la pérdida de uno de sus cantantes más grandes, Darío Gómez, más conocido como el Rey del despecho. Desde su partida su familia y fans se han visto muy afectados, pues todavía no pueden creer que el intérprete ya no esté en este mundo.

En las últimas horas, su hija Catalina Gómez, en sus historias de Instagram, confesó que recuerda todos los días a su padre con una gran nostalgia. Además, reveló que ha tenido la oportunidad de sentir la presencia de su padre.



“He sentido la presencia de mi padre, muchas veces, demasiadas veces. La más bonita fue en la casa-finca, cuando armamos el telescopio que él le entregó a mi niño y en ese momento nos íbamos a venir para Medellín. Nos estábamos despidiendo y en ese momento mi papá dijo: ‘Cata’”, comentó.



Cuando escuchó la voz, ella pensó que una de las personas que estaba con ella la había llamado, sin embargo, ellos le dieron una sorpresiva respuesta.

“Yo creí que yo estaba mal y pensé que estaba loca, y simplemente yo miré y dije ¿alguien me llamó? Y me dijeron ‘No Cata fue tu papá’ y yo ‘¿en serio?’”, contó.



En ese momento, ella se encontraba acompañada de ocho personas y todos afirmaron que escucharon la voz de Darío. “Eso fue maravilloso escuchar decir ‘Cata’ de parte de mi papá, otra vez, fue algo muy lindo”, detalló Catalina.



En otra grabación, contó que es lo que más le hace falta de su papá desde que partió. “Lo extraño como papá, verlo y escucharlo, no es lo mismo escucharlo en una canción a escucharlo cuando me llamaba. Verle la carita, a reírnos con él en un viaje, a verlo en la oficina hablando con nosotros, reírnos de sus chistes”, confesó.



Por último, agregó: “Como artista, extraño verlo en tarima; como él, nadie. Se convertía en un ser único y especial. La daba toda; era único, sencillo, bondadoso y eso lo hacía tan lindo y único como artista”.

