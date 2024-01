Hija de Carlos Villagrán lo defiende por seguir haciendo de ‘Kiko’ a los 80 años

Hace unos días, en redes sociales se hizo viral un video en el que se ve a Carlos Villagrán, tropezarse en unas escaleras segundos antes de iniciar una presentación del ‘El Show de Kiko’, lo que despertó preocupación entre varios internautas.

El mexicano cumplió 80 años el pasado 12 de enero y esto es lo que ha desatado comentarios negativos hacia él, debido a que algunos usuarios consideran que el hombre ya debería dejar a un lado este trabajo y descansar.



(No deje de leer: Chavo del 8: hija de 'Kiko' que sufre de cáncer revela lo más difícil de su enfermedad).

Este suceso llevó a Vanesa Villagrán, hija del humorista a publicar un video a través de su perfil de Instagram para defender el trabajo de su padre.

Carlos Villagrán recibe críticas por seguir interpretando a ‘Kiko’

“Hay gente reprimida, hay gente mala, hay gente que no tiene que hacer, que se pone a criticar el trabajo de mi papá, hay gente que le hace segunda”, dijo la mujer en la red social.



Seguidamente, demostró su admiración por Carlos Villagrán: “Mi papá obviamente es lo máximo del mundo, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa agilidad, esa vitalidad mental, física, que no es una persona que no quiera salir (...) siempre tiene buena actitud”.

Estas palabras, rápidamente se popularizaron en diferentes plataformas digitales y se vieron comentarios de apoyo para el comediante mexicano y su larga trayectoria con este personaje que lo ha hecho famoso en Latinoamérica.



(Lea también: Carlos Villagrán, 'Kiko', celebra la última quimioterapia de su hija Vanessa Villagrán).



“Uno de mis sueños es conocer a tu papá”, “Tu papi siempre será ‘Kiko’, y nunca lo olvidaremos, lo queremos muchísimo”, “Admirable la actitud, sencillez, profesionalismo y don de gente, del maestro Carlos Villagrán”, “Tu papi es un ejemplo” y “¡Viva ‘Kiko’! Siempre en nuestro corazón”, fueron algunas reacciones.

Cabe destacar que, en enero del 2023, Carlos Villagrán dijo en el programa ‘Hoy día’ que ya estaba pensando en retirarse y dejar de interpretar a ‘Kiko’.



“Llegó el momento de decirle adiós a la gente, adiós a todo el mundo. Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, anunció entonces.



No obstante, un año después el hombre sigue adelante con ‘El Show de Kiko’, por lo que se cree que pudo arrepentirse de esa decisión y seguir un tiempo más llevando risas con el personaje que nació en el programa de ‘El Chavo del 8’.



(Le podría interesar: ¿Carlos Villagrán ‘Kiko’ está grave de salud? Esto es lo que se sabe).

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Tekashi le regaló 'carrazo' a Yailin ‘La Más Viral’ tras salir de prisión

¿Sofía Vergara quiere casarse de nuevo? Estos son los requisitos que busca en un hombre

Rosalía es historia para Rauw Alejandro: ya encontró un nuevo amor en París