Angelina Jolie y Brad Pitt enfrentan un nuevo desafío con la madre biológica de su hija Zahara, Mentewab Dawit Lebiso. La mujer oriunda de Etiopía que les reclama poder hablar con ella desde hace varios años brindó una nueva entrevista en la que relató los pormenores de su historia y los motivos que la impulsaron a dar a la pequeña en adopción.



La estrella de cine de 46 años adoptó legalmente a Zahara cuando era una bebé de seis meses de nacida, en un orfanato en Addis Abeba, la capital de Etiopía, en 2005.



Por aquel entonces, la pequeña llevaba el nombre de Yemsrach, que luego, durante los trámites de adopción junto a su esposo, decidieron cambiar a Zahara. Sin embargo, ahora la madre biológica de la pequeña reapareció y habló sobre la trágica forma en que concibió a la menor, y contó que se vio obligada a alejarse de la pequeña porque no podía cuidarla.



“Mi bebé estaba al borde de la muerte. Quedó desnutrida y ni siquiera era capaz de llorar. Yo estaba desesperada y decidí alejarme, en vez de ver a mi niña morir”, dijo en la última entrevista a la agencia 'Reuters'. Además, contó que la pequeña, cuyo nombre original significa 'Buenas noticias', fue producto de una violación que nunca le contó a su familia, ya que en su comunidad está mal visto que una mujer sea abusada.



La mujer explicó que cuando decidió contarle la verdad de su embarazo a su familia, ellos la repudiaron y expulsaron de su tribu. En el medio, tuvo que buscar refugio en Hossana, donde finalmente nació la bebé. Según el relato de la mujer, su situación económica “no era la mejor” y su hija sufría las consecuencias de la pobreza que padecía.



La desesperación de Mentewab la llevó a buscar ayuda con sus familiares, pero al no encontrarla, su madre le aconsejó dar en adopción a la recién nacida.

Angelina y Brad adoptaron a la pequeña en julio de 2005, en aquel momento, la actriz explicó que Zahara Marley no tenía madre biológica, ya que había muerto de Sida.



Si bien la adopción fue legal, dado que un tribunal de Addis Abeba “aprobó el procedimiento después de estudiar el documento” que escribió la abuela de Zahara, en donde se mencionaba que “la madre de la bebé había fallecido y que era demasiado pobre para criarla”, dos años después, Mentewab reapareció por primera vez y rechazó los descargos que hicieron sus familiares y explicó que la quería de regreso, según informó la agencia de noticias.



Antes de entablar una relación con Brad Pitt, Angelina Jolie adoptó a Maddox, su hijo mayor. Sin embargo, cuando empezó su relación con el actor no dudaron en adoptar a Zahara y a Pax Thien. Foto: AFP

En estos años, la mujer reafirmó su agradecimiento hacia la actriz de 'Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida', ya que le dio la vida que ella nunca podría haberle dado, e insistió en establecer contacto con su hija.



“Mi hija es muy afortunada al ser adoptada por una mujer famosa a nivel mundial. Les deseo toda la suerte del mundo. Angelina Jolie ha sido más que una madre para ella que yo. Está con ella desde que era una bebé, pero eso no significa que yo no la extrañe”, sostuvo.



Por eso, le hizo un pedido a la actriz y a su exesposo para poder hablar con la adolescente. “Me gustaría tener algún tipo de contacto, me gustaría ver su cara. Le pediría a Angelina que me deje hablar con ella. No quiero dinero de Angelina, no tiene que darme dinero, solo quisiera hablar con Zahara”, afirmó. En una entrevista que brindó al 'Daily Mail' en 2017, Lebiso insistió en que quiere formar parte de la vida de Zahara: “Por favor, déjenme hablar con mi hija”.



Hasta el momento, Mentewab no ha recibido ninguna respuesta ni de parte de Brad ni de Angelina. Además, la madre biológica siempre señaló que es consciente de que lo mejor para Zahara es quedarse junto a la actriz, que ya es madre de Maddox, de 19, Pax, de 17, Shiloh, de 15, y los gemelos Knox y Vivienne, de 12.

LA NACIÓN (ARGENTINA)- GDA

