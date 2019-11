La respuesta de la hija de Aída Merlano a las críticas por su desnudo

Esta semana se conoció que Aída Victoria Merlano, hija de la prófuga Aída Merlano, condenada por 15 años por compra de votos, posó desnuda en la revista colombiana SoHo.

El hecho desató una polémica en redes sociales y las reacciones a favor y en contra llegaron desde todos los sectores.



Uno de los que habló del hecho fue el humorista Hassam, quien escribió en Twitter: "Este circo. Hace un mes se les volaba Aida y ahora la hija es una bomba sexy... La estupidez de este pueblo supera sus ganas de salir adelante" escribió en su cuenta de Twitter.



Horas después volvió a trinar: "Yo no estoy criticando a la hija de Aida, ella tiene todo el derecho a rebuscársela, mi punto es sobre los “medios” tanta mujer verraca, camelladora, sexy y con historias edificantes para contar y escogen a la hija de una prófuga de la justicia. (Inocente o no se voló)".



Otros detractores de la publicación aseguran que Merlano está sacando provecho del mediático caso de su madre para ganar seguidores y popularidad.



"Muestran como una “estrella” a una persona que el único mérito que tiene es ser la hija de una delincuente prófuga", escribió un usuario en Twitter.



La joven de 20 años respondió al comentario del humorista y le dijo: "¿Ser hija de una prófuga de la justicia me hace menos berraca (porque es con B y no con V), camelladora, sexy o inteligente? Mi madre es el único personaje que usted conoce de mi historia además de mi, no pretenda que me conoce. Lo pensaba inteligente, señor Hassam".

Aida amplió su respuesta y publicó en Instagram la portada de la revista junto a la frase: "Hoy no necesito ser aprobada por nadie. Me siento orgullosa de quien soy, para bien y para mal. Acepto mi desparpajo y lo abrazo con amor, en lugar de recriminarme por no ser la mujer “espléndida” que toda la vida se me repitió que debía ser. No me censuro, ni permito que lo hagan. Hablo de sexo, cosa que disfruto. Me desnudo públicamente sin rastros de temor. Digo lo que ronda mi cabeza, aunque eso me signifique desaprobación. Me salto las directrices del deber ser, aunque me odien por ello. ESTA SOY YO. 🎈Libre, valiente y desnuda en cuerpo y alma".



Este miércoles, Merlano dijo en una entrevista que a ella le ofrecieron ser la portada de Soho y quien ofreció desnudarse fue ella.

Aída Victoria se dio a conocer luego de la cinematográfica fuga que protagonizó su madre quién se escapó con una soga cuando estaba en un consultorio médico.



Desde ese momento ha hecho varias revelaciones de la red de compra de votos que estaba su madre. En una entrevista con Los Informantes dijo que Julio Gerlein Echavarría, un reputado contratista de la Costa Caribe, quien precisamente está vinculado a la investigación penal por la compra de votos en favor de la ahora prófuga, había hecho el rol de "papá".



“Todo lo que nosotros tenemos me lo dio mi papá, Julio”, aseguró Aída Victoria.



