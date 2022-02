Sin máquinas y con menos elementos, el aire libre es el ambiente propicio para continuar con la práctica de ejercicio en los meses de verano. Con el peso propio, el HIIT o entrenamiento en intervalos de alta intensidad se adapta perfectamente a este contexto, manteniendo un alto nivel de trabajo.



Es ideal para realizar fuera del gimnasio, ya que “no es necesario tener elementos; y se puede realizar en cualquier momento del día, ya sean diez o cuarenta minutos según el tiempo que se tenga libre y la propia condición física inicial”, señala Leonardo Concetti, entrenador nacional de atletismo y preparador físico (@conceok).

Este entrenamiento trabaja el cuerpo de manera integral ya que no lo hace aislando grupos musculares. Se trata de ejercicios básicos realizados con el peso del propio cuerpo, como sentadillas, lagartijas, burpees o dominadas.



“Es un trabajo en circuito, en el que se pasa de un ejercicio a otro, distribuyéndolos en tiempos de ejecución y pausa. Pueden ser 40 x 20 segundos, 60 x 20 o 20 x 10. El primer número corresponde al tiempo de ejecución y el segundo al de pausa”, explica Concetti.



Se inicia una práctica de dos a cuatro veces por semana “usando ejercicios de los cuales estemos seguros de hacer una correcta ejecución técnica”, destaca el entrenador, quien también recalca la importancia de mantener la hidratación antes, durante y después del ejercicio.



Se recomiendan prácticas de 3 a 4 días de ejercicio a la semana Foto: iStock

Pros:

- En una misma sesión se realizan ejercicios del tren inferior y del superior, trabajando así todo el cuerpo.



- Mantiene el metabolismo acelerado por un lapso post entreno más largo. Después de entrenar, entonces, se siguen quemando grasas.



“Mantiene la oxidación de grasas porque al activar hormonas hiperglucemiantes, sostiene la vertiente de combustible a las fibras musculares, ya que durante el ejercicio intenso fueron vaciando los depósitos propios de combustible”, aclara Concetti.



- Promueve la producción de hormonas del bienestar.



Contras:

- No se puede cumplir con el principio de sobrecarga progresiva, o sea, aumentar las cargas en el trabajo.



- No tiene especificidad, es decir que no es un entrenamiento específico para la práctica de algún deporte.



- Es necesario estar atento a los tiempos de ejecución y pausa.



- Tiene una carga alta sobre el sistema nervioso, por lo que no se puede realizar a diario. “Al hacer movimientos multiarticulares y no aislar músculos, el sistema nervioso tiene más demanda”, señala Concetti.

