Hernán Orjuela se destapa sobre su presente: ‘No quería que me hicieran ‘chaolín’’’

El presentador Hernán Orjuela Buenaventura es reconocido por formar parte de programas de televisión como ‘Sábados felices’, ‘Día a Día’ y ‘Bravíssimo’. Recientemente reapareció por medio de un metraje en sus redes sociales, en el que contaba qué ha pasado con su vida.



(Lea también: Mujer se volvió viral al publicar un video quejándose de su trabajo y la despidieron).



En TikTok expresó que muchas personas le habían preguntado qué ha pasado con su vida, ya que por mucho tiempo no ha estado en los programas por los que adquirió reconocimiento: “¿Qué es de la vida de Orjuela, el hombre vive, no vive, se murió, no se murió, ¿en qué parte está?”.

La estrella de la televisión nacional reveló que lleva siete años en Estados Unidos y que esa información solo la conocían las personas que “saben de mí porque me han seguido cerquita o porque saben de mi carrera profesional. Siete años llevo radicado aquí en la ciudad de Miami”.



Pero ese no fue el único cambio del también locutor de radio, puesto que ahora es escritor, una de sus obras se llama ‘Efecto renovación’ y también es académico. Aún así, explicó que sigue trabajando en lo que más le apasiona, que es la televisión, con un programa de ‘Nuestra Tele Internacional’.



(Siga leyendo: Video: Aida Victoria se quitó la ropa frente a varias personas en un centro comercial).



Además, Hernán Orjuela le comentó a sus más de 17 mil seguidores en la red social asiática que está dictando un curso que se llama ‘El poder del speaker digital’ y, adicional a lo anterior, es el director de una fundación que se llama ‘Colombians USA’, por lo que no ha parado de trabajar.

¿Por qué Hérnan Orjuela se fue para Estados Unidos?



Según explicó el presentador en TikTok, quiso irse del país para tener nuevas oportunidades laborales, ya que por su edad (65 años) no lo querían contratar en los canales de televisión nacionales.



(De interés: Los divertidos memes del acuerdo de Shakira por evasión de impuestos en España).



“Quise dar un salto cuántico. Estaba como ansioso de decir bueno: ‘¿Cuál será mi porvenir en Colombia? Que quiero tanto, pero que tristemente, cuando uno llega a una edad, empiezan a decirle a uno ‘chaolín’, ‘chaolín’ y no quería que me hicieran ese ‘chaolín’ tan directamente’”, relató el locutor.

Además, afirmó que tomar esa decisión fue difícil porque contaba con una empresa, tenía presentaciones en teatro y televisión. Aunque ya tenía su vida realizada en el país, se fue “a forjar futuro y qué mejor que en Estados Unidos. Darle una oportunidad también a mis hijos, a mi esposa y por supuesto a mí mismo”, contó Orjuela.

Finalmente, explicó que el programa del que hace parte hace 7 años es ‘Trendiando’ y ‘Entrevistas con Hernán’. Sumado a lo anterior, contó que también es miembro de la Cámara Colombo Americana. “Y aquí estoy, vivito y coleando hasta que mi Dios lo permita”, culminó el recordado presentador.

Más noticias en EL TIEMPO

Historia de la estatua humana que puso a responder a generales por crímenes de guerra



Atención: poderoso empresario salvadoreño, que era buscado por Interpol, cayó en Bogotá



Tras saqueo a cadáver de Mario Castaño, presos en La Picota piden sacar a político



LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO