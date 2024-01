¿Hernán Orjuela despidió al 'Gordo' Ariel de 'Día a Día'? Esto dijo el presentador

Durante años, la cara del presentador bogotano, Hernán Orjuela fue una de las más reconocidas de Colombia, pues el también productor y locutor de radio, dirigía algunos de los programas de entretenimiento más queridos del país, 'Sábados Felices' y el matutino ‘Día a Día’.

El bogotano fue presentador de ‘Día a Día’ en dos oportunidades entre los años 2002 a 2005 y 2007 a 2009. Recientemente, fue invitado al programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’ de Canal Uno y allí confesó los motivos por los cuales se vio “obligado” a despedir al ‘Gordo’ Ariel, del programa matutino de Caracol Televisión.

Meses atrás, en septiembre de 2023, el presentador ‘Gordo’ Ariel, confesó que cuando iniciaba su carrera en el mundo del entretenimiento fue despedido del programa ‘Día a Día’ en vivo.



“A mí ya me habían echado el chisme de que me querían echar. Yo hablé con el presentador director, le dije que si me iba a sacar, pero él respondió: ‘Jamás, cómo se te ocurre’. Volvimos de comerciales, y al aire, en vivo, dice: “Les tengo que dar una noticia. Hasta hoy nos acompaña el ‘Gordito’””, contó el periodista de Canal Uno, meses atrás, en una de las emisiones de ‘Lo Sé Todo’.



Aunque en un principio, El ‘Gordo’ Ariel no dio ningún nombre, al final aseguró que se trataba de un magacín de Caracol. “Y el personaje que me echó al aire se llama Hernán Orjuela Buenaventura”, contó.



El presentador aseguró que ya no tiene rencores con Buenaventura y sabe perfectamente que eran asuntos de trabajo. “Lo cierto es que a eso le echamos tierra y con Hernán somos grandes amigos. Entendemos que es una circunstancia del trabajo y que todos somos una ficha”, aseguró.

¿Por qué Hernán Orjuela despidió en vivo al ‘Gordo’ Ariel?

En la más reciente emisión de ‘Lo Sé Todo’, estuvo como invitado el presentador, Hernán Orjuela, quien confesó los motivos por los que tuvo que despedir de ‘Día a Día’ al ‘Gordo’ Ariel.



Por primera vez y en exclusiva para ‘Lo sé Todo’, Hernán Orjuela habló de uno de los momentos, más polémicos, que han envuelto la carrera del ‘Gordo’ Ariel, asegurando:



“Cuando tú estás en los canales y tienes un rol específico, te toca muchas veces jugar al traidor o a ser la persona que tiene que ser casi el ‘sicario’ del medio (...) Cuándo yo llegué a dirigir ‘Día a Día’, el director de entretenimiento del Canal Caracol, quien me dio unas instrucciones específicas, me dijo -Usted entra a ser director de ‘Día a Día’, pero hay que hacer una purga (...) Tiene que salir de gente-”, dijo a ‘Lo Sé Todo’, Hernán Orjuela, quien actualmente está radicado en Miami.



“Me tocó decirle al ‘Gordo’ y otros dos iconos de la televisión, que no había más trabajo para ellos, uno de esos iconos no me perdonó por mucho tiempo, y no sé si ya me perdonó”, dijo Orjuela.



La producción de ‘Lo Sé Todo’ mencionó que esos dos iconos que también fueron despedidos junto al ‘Gordo’ Ariel habrían sido María Cecilia Botero y César Escola.

Sin embargo, el ‘Gordo’ Ariel asegura que fue despedido en vivo y en directo, durante una emisión de ‘Día a Día’, en el año 2006, tras estas declaraciones, Hernán Orjuela dijo que ese “no es su actuar” y no recuerda haberlo hecho en vivo.



“Conociéndome a mí mismo, no creo que haya sido tan radical, me toca mirar si existe la grabación del programa, para ‘azotarme’ a mí mismo, estos son gajes del oficio, pero estoy seguro de que nunca dije ‘Gordo, te vas’, ese no soy yo”, manifestó Orjuela.

