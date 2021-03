El ‘sinsabor’ que dejó ‘Sábados Felices’ en presentador Hernán Orjuela

Hernán Orjuela es uno de los presentadores más recordados de la televisión colombiana. Por un poco más de siete años fue el rostro que acompañaba el programa ‘Sábados Felices’ del Canal Caracol.



En diálogo con el medio ‘Las 2 Orillas’, Orjuela recordó su larga trayectoria frente a las cámaras de televisión y sus inicios en la radio.



Comentó que durante su participación en el programa ‘Sábados Felices’, “Fueron siete años donde viví cosas muy buenas, la mayoría, pero como todo en la vida, hay cositas que uno dice: ‘qué lástima que hayan pasado’ o no debieron haber pasado nunca”, aseguró.



Se refirió a que entiende por completo las situaciones que han estado denunciando exparticipantes del programa.



Por una parte, comentó que: “no puedo olvidar que cuando yo llegué, de las primeras reuniones que hubo fue como una advertencia. Yo me sentí no aludido, pero sí sorprendido porque en esa reunión estaba el director Alí Humar y parte de los ejecutivos que dijeron: ‘bueno, vamos a aclararles en este momento a ustedes que hay un par de situaciones complicadísimas en el programa”.



“Nos querían decir que estaban acosando sexualmente a algunas de las concursantes de cuentachistes”, aseguró Orjuela.



También afirmó que les comentaron que “a las delegaciones y alcaldes que asistían al programa les estaban cobrando plata para que pudieran asistir y tener su momento de fama”.



“Yo no podía creer que todo esto pasara”, comentó al medio para finalizar.



Aunque su rol en la producción era solo presentar, sí confirmó que se sentía un ambiente más ‘pesado’ entre los participantes.“Uno pensaría que la gente que hace humor y que hace reír tiene ese espíritu jovial y feliz, pero resulta que muchas veces no. Están llenos de envidias, de egoísmos y de amargura, que empiezan a demostrar con sus compañeros y es algo con lo cual yo nunca estuve de acuerdo”.



Con ello aseguró que “había mucho talento nuevo que llegaba y estaban buscando un cupo para ser parte de la selección de los humoristas de ‘Sábados Felices’, pero había quienes les daban garrote para no dejar salir adelante a estas personas, a mí no me parecía justo”.



Al respecto, Orjuela concluyó que: “yo creo que eso pasa en cualquier parte, pero no es fácil digerirlo cuando tú en un programa lo único que quieres es hacer sonreír a las personas, darles lo mejor de tu corazón, y detrás pasan circunstancias de esas”.



Su salida del programa

Su retiro del programa se dio en el año 2011, “la decisión de salirme de ‘Sábados Felices’ fue personal”, aseguró.



“En ese momento yo tenía una oportunidad frente a City TV y el periódico EL TIEMPO, que me estaban dando un chance para crecer más en mi carrera profesional, ya que en ese entonces existía una alternativa a un tercer canal privado”, relató en la entrevista.



Además, aseguró que “ahí fue que decidí decirles en el programa ‘Señores, tengo una oportunidad que creo que no compite para nada, de manera directa, con lo que se está haciendo en Caracol”.



Orjuela aseguró que propuso a los directivos del programa trabajar en ambos lugares, sin embargo, le negaron su petición, afirmó que la respuesta fue “‘o te quedas o te vas’, así, radicalmente”.



Decidió marcharse, pero asegura que “después de un tiempo miraba y decía, (no con ánimos de envidia, ni más faltaba, solo con tristeza) ‘¿Por qué a esta persona que está ahí trabaja también en otro lado y no le dicen nada y a mí no me dejaron?’”.



Debido a ello, afirmó que le dieron un trato injusto en el tema de su renuncia. También aseguró que dejó de ver el programa hace mucho tiempo y que se ha enfocado en su crecimiento profesional.



Actualmente Orjuela vive en Miami, Florida, donde reside hace cuatro años. Allí está trabajando con el canal internacional de ‘RCN’ y en noviembre del 2020 publicó el libro ‘El efecto renovación’, en el que habla de su vida y lo mezcla con un poco de motivación personal.



