Hernán Orjuela, Alerta y declaraciones polémicas sobre Sábados Felices

'Sábados Felices' es uno de los programas de tradición para los colombianos. Tras 49 años al aire, ha tenido en su elenco a una gran cantidad de humoristas y presentadores que cada sábado en la noche alegran los hogares del país.



Sin embargo, en varias ocasiones se presentaron sorpresas cuando alguna de esas personalidades anunciaba su salida del programa de entretenimiento.



Además, se han conocido algunas explosivas declaraciones sobre el programa.

Hernán Orjuela

Hernán Orjuela fue el rostro que acompañó el programa 'Sábados Felices' por cerca de una década. En diálogo con el medio Las 2 Orillas, recordó recientemente algunas situaciones que vivió en este espacio de la televisión colombiana.



“Fueron siete años en las que viví cosas muy buenas, la mayoría, pero como todo en la vida, hay cositas que uno dice: ‘qué lástima que hayan pasado’ o no debieron haber pasado nunca”, aseguró.



En la entrevista, Orjuela sugirió que había supuestos casos de acoso sexual a algunas de las concursantes de cuentachistes. También afirmó que les comentaron que "a las delegaciones y alcaldes que asistían al programa les estaban cobrando plata para que pudieran asistir y tener su momento de fama”.



Orjuela contó, además, que “había mucho talento nuevo que llegaba y estaban buscando un cupo para ser parte de la selección de los humoristas de ‘Sábados Felices’, pero había quienes les daban garrote para no dejar salir adelante a estas personas, a mí no me parecía justo”.



El presentador dejó el programa en el 2011 para continuar con nuevos proyectos.



‘Lokillo’,

El pasado 7 de febrero, Yédinson Ned Flórez, más conocido como ‘Lokillo’, anunció que se retiraba del show para realizar proyectos personales.

A las personas que veían mis rutinas en el programa Sábados Felices del canal Caracol les agradezco por su sintonía y les comunico que renuncié al programa para dedicarme a proyectos personales.

Me voy feliz y agradecido con las directivas, los compañeros y la audiencia. Muah!!! — Lokillo Florez (@LokilloFlorez) February 7, 2021

Gracias a este programa, el humorista antioqueño se hizo conocido con su personaje ‘Rastacuando’, es por ello que en Instagram añadió: “sueño realizado y tarea cumplida... ahora vamos por más”.



'Lokillo' aclaró que, a pesar de haber renunciado a 'Sábados Felices', seguirá en la radio, espacio en el cual hace parte de ‘Voz Populi’, de Blu Radio, y la emisora ‘La Kalle’.

Álvaro Lemmon

Otro caso que ‘estremeció’ las redes sociales fue la salida de Álvaro Lemmon, mejor conocido como el 'Hombre Caimán'.



Mediante su cuenta de Twitter, Lemmon pidió la colaboración de sus seguidores y ofreció hacer videos promocionales económicos.



Dicha publicación conmovió a los usuarios de la red social, quienes hicieron viral el video.

A todos mis amigos les comunico que estoy haciendo vídeos promocionales para sus negocios saludos cumpleaños y todo lo que necesite económicos ayúdame a ayudar informes a mi whatssap 3143897146 pic.twitter.com/HDNP6yjDsG — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) January 27, 2021

La salida de Lemmon de 'Sábados Felices' se conoció en 2019 y, en ese entonces, le agradeció al programa por los más de 40 años de trabajo.



Sin embargo, la razón de su salida le causó incomodidad, pues como reportó este diario, habría sido despedido dado que, a sus 74 años, ya había pasado la edad reglamentaria para el retiro.

Lemmon, en entrevista con EL TIEMPO, contó que había gente que quería que se fuera del programa. "Hay gente mala, en todos lados hay gente mala", señaló.

Norberto López

Otro humorista que partió del programa fue Norberto López, a quien también despidieron de la televisión en 2019.



Como reportó EL TIEMPO en su momento, tanto Lemmon como López recibieron un homenaje y emotiva despedida durante la emisión del 9 de noviembre. Humberto ‘El Gato’ Rodríguez (conductor del show) resaltó lo que había significado para el programa contar por 44 años con estos dos grandes humoristas populares.

Norberto López durante una entrevista en el programa 'Bravissimo', de CityTv. Foto: Archivo particular

'Alerta'

A comienzos de 2018, Juan Ricardo Lozano, conocido por sus interpretaciones de 'Alerta' y el 'Cuenta Huesos', contó que su contrato con 'Caracol Televisión' no sería renovado.



La noticia sorprendió dado que el humorista llevaba 20 años siendo parte de 'Sábados Felices'. Incluso se especuló que uno de los motivos de su despedida pudo ser por problemas internos con Juan Ignacio Velázquez, el director de entretenimiento de 'Caracol Televisión'.

El 'Cuenta Huesos' se fue de 'Sábados Felices'. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Alerta manifestó en un entrevista algunas confesiones sobre 'Sábados Felices': “nosotros en un día trabajamos 18 horas, grabando hasta 8 programas (...) Era extenuante. De eso logramos pasar a cuatro programas en un día”, aseguró sobre el show.



El humorista también habló sobre supuestos “acosos laborales y sexuales” y los “atropellos contra los seres humanos” y decidió pronunciarse. Aseguró que fue por eso que dejó el programa en 2018, tras 26 años de estar en el canal, le dijo a 'Las 2 orillas'.



Vaneza Peláez

Y hace cerca de un año hubo una despedida, aunque no precisamente de un miembro humorístico del elenco.

Vaneza Peláez, quien desde 2012 presentaba el programa junto a ‘El Gato’ Rodríguez, anunció que se retiraba del canal.



La modelo y comunicadora social se despidió con agradecimiento y aclaró que el motivo de su salida era que necesitaba tiempo para sus proyectos personales y sus hijas, quienes son, según escribió, “ese motor que me hace levantarme cada día con la esperanza de que siempre hay un día mejor”.

