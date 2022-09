Hernán Gómez, cantante y hermano de Darío Gómez, ha denunciado a través de sus redes sociales estar siendo víctima de amenazas de muerte que lo obligaron a interponer una denuncia ante la Fiscalía.



Aunque al inicio creyó que eran amenazas inofensivas, la situación escaló y ahora el artista teme por su vida, pues en las últimas horas recibió en su casa una corona de flores.



Con miedo de que alguien atente de contra de su vida, Hernán compartió en sus redes sociales este viernes un comunicado a la opinión pública y a las autoridades sobre las amenazas que ha estado recibiendo desde hace varias semanas.



"Desde hace unas semanas atrás se ha venido desencadenando una ola de odio y mensajes ofensivos hacia el artista a través de sus redes sociales. Estos mensajes han sido enviados por DM (mensaje directo) y a través de cuentas falsas o creadas en su momento para este tipo de actos de ofensa y/o violencia", inicia diciendo el comunicado.



El escrito reconoce que Gómez "no había prestado mucha atención" a esos mensajes ni a su procedencia. Sin embargo, advierte que desde el pasado fin de semana han llegado mensajes amenazantes e intimidantes "donde desean y pronostican el fallecimiento" del cantante.



La corona de flores que llegó recientemente a su casa habría aumentado la preocupación de Hernán, por lo que decidió realizar la denuncia ante la Fiscalía para dejar constancia de lo sucedido. Además, Gómez y su equipo aseguraron en el comunicado que sienten "temor por lo que pueda sucederle al artista y a las personas de su entorno familiar y laboral".



Por último, el cantante manifestó "no deberle nada a nadie, no tener deudas con nadie ni haber dejado enemistades a lo largo de su carrera musical".

