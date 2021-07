Comandante reportado como desaparecido estaba de vacaciones

Desde el pasado viernes 23 de julio, los familiares de Herán Darío Chica, comandante del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional en Sucre, reportaron la desaparición del subteniente. Así lo informó el medio 'El Heraldo'.

Inmediatamente el coronel Ricardo Sánchez Silvestre reportó, con preocupación, a las autoridades del departamento de Antioquia quienes liderarían la búsqueda de Chica. Las alarmas se prendieron inmediatamente ya que se encontraba como antecedente el ataque contra un agente de policía en el departamento.



Ese viernes, en horas de la mañana, el subteniente viajó desde Montería hacia el aeropueto de Rionegro (Antioquia). Después, al medio día, el uniformado tomó un bus con destino a Medellín, según informó el diario 'El Espectador'.



(Lea también: ¿Delegación colombiana en los Olímpicos tenía la bandera al revés?).



El último reporte que se tuvo del comandante fue de su pareja, a las 5:00 p. m., cuando ese viernes habló con él a través de una llamada y desde ahí no supo más sobre su paradero.



El comandante Sánchez confirmó que ese viernes, el subteniente había salido para Itagúí pero no había llegado a su destino.



(Siga leyendo: McDonald’s responde ante denuncia del doctor Negrete).



Sin embargo, en horas de la mañana del pasado domingo, el comandante regresó a la casa de sus padres en Itagüí, reportó 'El Heraldo'. El uniformado le dijo al medio local que su celular estaba descargado y por ello no se había contactado con sus padres.



Recientemente, el patrullero Gabriel Eduardo Lengua fue asesinado en el municipio de Betulia, en Sucre. El hombre fue atacado por unos sujetos que portaban armas de fuego, según dijo el coronel Juan Carlos Ramírez Chávez. Esto ha mantenido las alarmas encendidas ante los casos de violencia contra funcionarios de la Policía.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO