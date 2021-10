Video muestra delicado accidente de los Hermanos Gasca en pleno show

El Circo Hermanos Gasca, de México, es ampliamente reconocido en Latinoamérica por su talento artístico y trayectoria. Sin embargo, en esta ocasión han dado de qué hablar no solo por sus shows sino por un infortunado accidente que ocurrió en medio de una presentación.



Los hermanos Raul, Martín y Juan han logrado mantener el legado familiar e, incluso, posicionar fuertemente su marca en su país de origen y en Colombia, sobre todo por sus muestras extremas y acrobáticas en las que ellos mismos son protagonistas y con las que emocionan a todo su público.



El circo está por estos días en Bogotá, en la Av. Boyacá con 78. Uno de los shows favoritos es el de los trapecistas, en el que Martín y Juan Cebolla hacen varias acrobacias que requieren de mucha precisión. Sin embargo, en la segunda función del pasado sábado 9 de octubre, no logran realizar su acto, el cuádruple salto mortal, con satisfacción y Martín cayó de cabeza en la malla de seguridad y perdió el conocimiento.



Juan debía lanzarse de un lado del escenario para agarrarse de las manos de Martín, quien lo debe sostener después de que el primero realiza unos saltos en el aire, sin embargo no logran engancharse y Juan cae, algo que puede ocurrir.



Por el contrario, la fuerza que Martín llevaba para tomar de los brazos a su hermano hizo que se devolviera con mucha fuerza, por lo que el trapecio perdió la tensión y el cuerpo de Martín tendió a doblarse. Por lo que, también cae en la malla con el infortunio de caer de una manera inadecuada e inesperada.



Por fortuna, el joven no resultó herido de gravedad y fue más el susto del accidente, por lo que en la noche del lunes 11 de octubre, decidieron explicarle a su público cómo vivieron el angustiante momento que vivieron dos días antes, aunque en un principio no querían tocar el tema. Así mismo, aprovecharon para contar sobre el estado de salud de Martín.



"Yo al momento que sentí que no pude agarrar a Juan, yo ya sabía que iba a ir hasta arriba, pero no pensé que fuera así, o sea, fue un golpe muy duro que no lo pude aguantar. Cuando caigo a la red, que caigo con la frente, como que caigo sin aire. En eso se para Raúl y me pregunta: '¿Martín, estás bien?' y yo lo alcanzo a escuchar y le respondo, pero sin aire y en ese momento me desmayo", explicó Martín Gasca en la transmisión.



El artista, de 24 años, pierde el conocimiento por unos segundos debido a la falta de oxígeno en el momento de su caída, lo que preocupó mucho más a sus hermanos, que acudieron inmediatamente en su ayuda.



"Cuando logro pararme en la malla para ir a ver a Martín, él está con los ojos cerrados y tiene como una reacción de estarse aguantando el dolor. Cuando ya me le acerco, Martín se empieza a mover muy feo para los lados y empieza como a pujar, como esa sensación de querer respirar y no poder, no sé si entró en un desmayo o en una convulsión, se puso muy rojo con los ojos blancos y no me hablaba absolutamente nada”, dijo Juan Cebolla.



Así mismo mencionó que incluso llegó a pensar que su hermano podría fallecer debido a la reacción que tenía su cuerpo.



“Yo miro a Raúl y le digo: 'no reacciona'. Yo me alcancé a asustar, yo sentí que Martín se estaba muriendo", añadió.



Por otro lado, Martín le mencionó a sus seguidores en la red social, que no sólo se lastimó la cara y que del fuerte impacto también se lesionó una pierna, así que al recuperar la conciencia no pudo salir por sus propios medios de la malla por lo que tuvieron que cargarlo.



"Ya cuando yo vuelvo, abro los ojos y me sentía como perdido, pero en el momento recordé lo que estaba pasando, entonces yo le digo a Juan y al otro trapecista que me levanten para poder bajar. Ellos me levantaron, pero el golpe fue tan fuerte que me lastimé la pierna, cuando di el paso supe que no iba a poderme bajar de la malla, entonces les digo: 'no, acuéstenme otra vez y me sacan cargado", explicó Martín.



Los artistas afirmaron que se sentían afortunados debido a que el incidente pudo haber sido mucho peor y haber terminado con un desenlace fatal para la vida del joven. Además, agradecieron la solidaridad y preocupación del público y sus seguidores.



Por el momento el trapecista está siendo atendido en fisioterapia para recuperarse de su pierna y con medicamentos para desvanecer el morado en su frente.

