Una de las inquietudes que siempre ha interesado a la ciencia y a la población, en general, es si es orden de nacimiento de los hermanos influye en su personalidad. Más aún cuando es común escuchar estereotipos que afirman que el hijo mayor es mandón, el del medio es al que ‘nadie quiere’ y el menor es el consentido.

El británico Francis Galton escribía su libro ‘English Men of Science: Their Nature and Nurture’, en 1874, cuando se dio cuenta de que la mayoría de los 180 científicos que describía en su obra eran primogénitos. Lo que lo hizo pensar que, quizá, el orden de nacimiento si tenía una relación con la individualidad de cada persona, aunque no ahondó en el tema.

Más adelante, en el siglo XX, el psicoterapeuta Alfred Adler inició los estudios de la psicología de la personalidad de acuerdo con el orden de nacimiento.

“Según Adler, el mayor se identifica más con los adultos de su entorno y por tanto desarrolla un mayor sentido de la responsabilidad y más neurosis. El más joven tiene más posibilidades de ser mimado y también, a menudo, más creativo. Todos los niños del medio son emocionalmente más estables e independientes: son los pacificadores, acostumbrados a compartir desde el principio”, reseña un artículo de la revista ‘TIME’.

Los psicólogos creen que las diferencias de personalidad entre hermanos tienen que ver con cómo los tratan sus progenitores. Foto: iStock

A mediados de siglo, el prediatra Karl König escribió el libro ‘Brothers and Sisters: The Order of Birth in the Family’, en el que caracterizó a los hermanos según su orden de nacimiento. Un poco en la misma línea que Adler, el vienés destacó que los primogénitos son propensos a ser más serios, cuidadosos y sensibles, mientras que el segundo hijo es más social, alegre y a veces rebelde.

Sin embargo, con el paso de los años no se han realizado investigaciones empíricas suficientes que demuestren la correlación entre el orden de nacimiento y la personalidad, pero sí se ha podido observar que los padres atribuyen ciertos roles a sus hijos, según el nacimiento, lo que influenciaría en sus rasgos de personalidad.

"Es probable que los impactos psicológicos de nacer primero o último tengan más que ver con la forma en que su familia le asignó e imprimió ese rol, que con la ciencia del 'orden'", explicó la psicóloga Alison McClymont al portal 'METRO'.

En pocas palabras, el trato de los padres hacia sus hijos es diferente dependiendo si es el mayor, el del medio o el menor. Lo que facilita que los pequeños adopten diferentes rasgos, dependiendo de la atención y el cuidado que le ofrecen.

Algunos estudios ha demostrado que la inteligencia es diferente en cada hermano. Foto: iStock

Por ejemplo, la terapeuta Marisa Peer le explicó a 'METRO' que los hijos mayores suelen ser perfeccionistas y más rígidos porque han pasado más tiempo con personas adultas, pero, además, porque los padres suelen ser sobreprotectores y tener altas expectativas frente a ellos. Razón por la cual, el niño crece con la presión de ser el modelo a seguir de sus hermanos y tiende a complacer a todos.

En el caso del segundo hijo, Peer destacó que suelen sentirse como el 'niño olvidado', pues el hijo mayor recibe elogios por ser el líder y el menor la atención por ser pequeño. Lo que hace que el del medio esté en la constante búsqueda de su propia personalidad y de atención en otros escenarios, lo que lo convierten en una persona más social.

Los padres son quienes suelen asignar roles a sus hijos, según el orden de nacimiento. Foto: iStock

Por último, la especialista comentó que, en el caso del hijo menor, los padres son más relajados con su crianza, por lo que son más permisivos y siempre lo ven como el 'bebé'. Lo que los hace un poco manipuladores y un poco dependientes, pues creen que papá y mamá estarán para ayudarlos en todo.

"Como resultado, el niño más pequeño puede tener un espíritu más libre, correr más riesgos y ser un poco buscador de atención", comentó.

Aún así, hay otros factores que influyen en la personalidad de los hijos como el contexto histórico en el que nacen, el estatus económico de los padres, el tamaño y las tradiciones de la familia y, por supuesto, los valores de la cultura en la que crece. Además, de la influencia de la educación académica que reciba y las personas que lo rodeen.

En conclusión, el orden de nacimiento no influye en la personalidad de un grupo de hermanos, pero sí crea dinámicas familiares que favorecen la aparición de ciertos rasgos y conductas.

