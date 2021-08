‘Nos querían matar’: hermano de Sara Uribe fue víctima de robo

El pasado viernes Thomas Uribe, hermano de la presentadora y modelo Sara Uribe, fue víctima de un violento robo cuando se encontraba en el Parque Lleras, en Medellín.



Según contó en sus historias de Instagram, el suceso se dio cuando él y sus amigos fueron drogados con escopolamina y luego golpeados.



“Nos robaron todo. Gracias a Dios pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande. No estaría contando la historia, nos querían matar”, escribió Thomas en su red social.



Uribe, por medio de una fotografía, dejó ver el estado en que se encuentra después de la golpiza. La imagen iba acompañada del siguiente mensaje: “Esto lo cuento para que ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie. Cuídense mucho”.



Además, el joven agregó: “En un segundo podemos perder la vida, así que no demos papaya. Los quiero y cuídense mucho”.

Historias de instagram de Thomas Uribe. Foto: Instagram: @ thomasuribe10

Ante este suceso y la preocupación de muchos seguidores, Sara Uribe expresó lo difícil y doloroso que ha sido para ella y para su familia enfrentar esta situación.



“Me parece muy triste que esté pasando eso, y más en nuestra ciudad, que no tengamos seguridad a la hora de compartir con amigos”, dijo Sara en una de sus historias de Instagram.



El uso de esta droga se ha convertido en uno de los métodos más populares para robos y asaltos, pero esta supone un grave peligro para las personas.



Según la Asociación Toxicológica de Argentina, “el cuadro clínico que produce la escopolamina es alteración del sensorio con desorientación, incoordinación motora, midriasis, taquicardia, visión borrosa, sequedad bucal, retención urinaria y amnesia. Además, en algunos casos reportados se observó cuadros de psicosis y alucinaciones posteriores”.

