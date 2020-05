Hermano de Pablo Escobar demanda a Apple por fallas de seguridad

Por protocolos de seguridad débiles y por poner su "vida en riesgo", Roberto Escobar, hermano del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, demandó a la compañía Apple.

Según el medio estadounidense 'TMZ', que obtuvo acceso a la petición judicial, los hechos sucedieron en el 2018 y el hombre está solicitando una compensación de 2.600 millones de dólares.



(Vea también: El teléfono de Escobar y otros productos sacados de la cultura mafiosa).

¿Qué pasó?

En su demanda, Escobar comenta que, en abril del 2018, compró un iPhone X, pues "le aseguraron que su información estaría a salvo de 'hackers' con ese dispositivo".



No obstante, agrega 'TMZ', "un año después, recibió una carta de alguien llamado 'Diego', quien lo amenazó y le dijo que había encontrado su dirección a través de FaceTime".



Escobar alega que sintió temor por su vida y angustia emocional por esa misiva que le enviaron. Además, asevera que tuvo que mudarse y "gastar un montón de dinero" en su seguridad.



(Le puede interesar: El ‘top’ de narcos colombianos que han caído en el exterior).



"Dice que hizo su propia investigación y descubrió que su iPhone tenía una vulnerabilidad en FaceTime", señala el medio extranjero, remitiéndose a la demanda.



De ganar la demanda, asegura el hombre, el dinero lo compartirá con todas las personas que "han comprado iPhone y han sido víctimas de errores de seguridad".



Apple, por su parte, nada ha comentado al respecto.

Las polémicas

En diciembre pasado, Roberto Escobar lanza su propio ‘smartphone’ plegable y avisó de su demanda contra Apple.



Es más, su celular lo creó, según sus propias palabras, como una apuesta para vencer a grandes fabricantes.



(Lea también: ¿El plegable que alude a Pablo Escobar es un fraude?).



“’Smartphones’ de Apple y Samsung cuestan miles de dólares y yo venderé una teléfono que puede doblarse por solo 349 dólares. Mi objetivo es vencer a Apple y hacerlo yo mismo, como siempre lo he hecho”, le dijo, finalizando 2019, al portal 'Digital Trends'.



Eso sí, 'TMZ' informa que el teléfono de Escobar ahora vale 499 dólares.



En octubre pasado, el hermano del narcotraficante había hablado de otra demanda: era contra el magnate Elon Musk, de Tesla, por una supuesta copia de un lanzallamas.



(Le puede interesar: Hermano de Pablo Escobar anuncia jugosa demanda a magnate de Tesla).



También contempló un pleito contra Netflix por no reconocerle los derechos que tiene sobre la marca del apellido Escobar.



Hay que recordar que Roberto lidera la marca Escobar Inc., que comercializa productos del narco y que, según la propia información que tiene en su web, "administra y posee toda la propiedad intelectual relacionada con Pablo Escobar, como derechos de autor, marcas registradas y cualquier otro derecho”.



