Hermano de mujer de video viral habla de cuál era la relación que tenía con policía

En la noche del 29 de enero de 2024, la Policía de Cumaral, Meta, atendió un llamado por un altercado que involucró a dos hombres y una mujer en un aparente caso de infidelidad.



Por medio de las redes sociales, se popularizó el video que habría sido grabado por el esposo de la mujer, a quien habría encontrado infraganti con un compañero suyo perteneciente a la Sijín.

Fueron varios los videos que circularon en las diferentes redes sociales, y tras la gran popularidad que alcanzaron en pocas horas, las autoridades del lugar investigan lo ocurrido, EL TIEMPO conoció que uno de los protagonistas es pensionado de la Policía Nacional hace varios años y el otro se encuentra activo en la Sijín.

Así mismo, EL TIEMPO pudo establecer que la mujer involucrada en el escándalo demandó a su esposo, según el informe oficial de las autoridades:



“La mujer argumenta que la agredió verbalmente y la amenazó, porque según la policía, la persona que se encontraba en la vivienda con ella a esa hora, era su amante. El uniformado había hecho un video que iba a subir a las redes sociales para dañar su reputación”.



El pasado sábado 3 de febrero se conoció que la mujer tuvo que ser trasladada de emergencia a un centro hospitalario, pues debido a la presión generada en las redes sociales habría consumido una sustancia para quitarse la vida. La Policía Departamental del Meta le dijo a este diario que la mujer se encuentra estable, pero bajo pronóstico reservado en el Hospital departamental de Villavicencio.

Esto dice el hermano de la mujer del video viral

El periodista regional conocido en redes sociales como ‘James informa’ logró hablar con el hermano de la mujer, y este le dijo: “Yo vine desde el Eje Cafetero, debido al problema de mi hermana, pues los vecinos me llamaron y me dijeron que la encontraron en la casa prácticamente sin signos vitales, por lo que la llevaron al hospital de Cumaral y de allá la remitieron al hospital departamental”.



“Hasta el momento los médicos nos dicen que el estado de salud de ella es reservado, debido a la gravedad de lo que se tomó, entonces le están haciendo muchos estudios y estamos a la espera de lo que nos diga el médico, pues la tienen con sonda y sueros”, agregó el hermano de la mujer, que se identificó como Luciano Manrique Moncaleano.



De igual forma, el hombre dio detalles de la relación que la mujer sostenía con el uniformado y aseguró que su hermana trabaja en una empresa de mototaxis, del municipio donde ocurrieron los hechos.



“En diciembre tuvimos una reunión familiar y estuvo ahí. Ella nos comentó que no quería nada más con el policía Edward, debido a que él es muy agresivo, muy obsesivo (…) Ella lo llamó en diciembre que necesitaba que sacara las cosas de la casa, él no quiso sacarlas. Llegó enero y no hace sino acosarla. Que si no es para él, no es para nadie”, dijo el hombre, que se encuentra en Villavicencio pendiente del estado de salud de su hermana.



Además, Luciano Manrique Moncaleano, hermano de la mujer que se volvió viral, le dijo a ‘James Informa’ que el hombre que sería su pareja violentó las puertas de la vivienda, entrando sin autorización.



“Él no tiene llaves porque ellos no son pareja (…) Son novios. Él salía de turno y se quedaba dos o tres días en la casa, pero no era más. Ellos no eran pareja como tal”, agregó Manrique.

