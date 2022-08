Darío Gómez pasará a la historia por ser uno de los pioneros de la música popular en el país. Sus canciones marcaron a dos generaciones de colombianos que crecieron escuchando las melancólicas letras del 'Rey del Despecho' y forjando amistades con sus melodías, así como lo anunciaron algunos de sus fanáticos en redes sociales.



Su fallecimiento ha provocado un sin fin de reacciones en la ciudadanía, que lo llevaba en la retina como uno de los exponentes más visibles del género. Sin embargo, a dos semanas de su deceso, lo que fue una gran nostalgia pasó a ser una confrontación.

Esto después de que Giovanny Ayala, uno de los artistas más reconocidos de la música popular, criticara a sus colegas por supuestamente ir a sacar “provecho” del homenaje que se le hizo a Darío Gómez en Medellín la semana pasada.



Al concierto se hicieron presentes artistas de la música de despecho de varias generaciones, entre los cuales se pueden destacar a Yeison Jiménez, Jhon Alex Castaño, Luis Alberto Posada, Arelys Henao y Jhonny Rivera, quienes compartieron con el público y entonaron los éxitos del maestro Darío Gómez.



No obstante, lo que fue un momento de sumo respeto para algunos, no lo fue para Ayala, quien manifestó que los cantautores asistentes a la celebración estaban más pendientes de la repercusión mediática que de rendirle culto al difunto intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo’.



“Canté dos canciones mías, y lo hice con el alma, el corazón y con un sentimiento tan sincero que no se imaginan. Pero veo que mis colegas, esos que dicen hacerlo con el corazón estaban: ‘Cójanme aquí, fílmeme aquí, que en cámara lenta’, no, hombre. Si van a llegar allí, lleguen a despedir al maestro Darío Gómez, no saquen provecho de él en las redes sociales con esa visita tan hipócrita”, comentó en sus historias de Instagram.

Darío Gómez y Giovanny Ayala. Foto: Instagram: @giovannyayalaoficial

Respuesta de Nelson Gómez

Ante el comentario, Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez, contestó con vehemencia a lo que él consideró una falta de respeto de Ayala y le dejó claro unos cuantos puntos.

Nelson Gómez, hermano de Darío Gómez. Foto: Instagram:(@nelsongomezapataoficial)

“Acabo de ver a Jhonny (Rivera) diciendo que le duele mucho que lo critiquen porque están diciendo que él fue a buscar fama, tras la pérdida más grande que tuvo la música popular: Darío Gómez ‘el rey del despecho”, comentó Nelson a través de un video.



“Y todo esto se ocasionó por unas malas palabras de un colega mío, nuestro, de toda la música popular, Giovanny Ayala. Que dijo que todos los que fuimos a cantar allí, estábamos buscando oportunidades, que no hiciéramos eso. (...) ¿Quién le dijo a usted, señor, que nosotros los hermanos estábamos buscando fama, o Jhonny, Luis Alberto Posada, ‘Charrito’, Arelys, Francy o Galy Galiano?” agregó.



Además, mencionó que estaba muy agradecido con los artistas que asistieron al show y rindieron tributo a la memoria y legado de Darío Gómez entonando sus canciones a todo pulmón y, en algunos casos, hasta llorando por la partida del compositor.



"Señor, mida sus palabras. Para mí, lo digo de corazón, con 28 años de experiencia en mi carrera artística. No habías nacido cuando nació ‘Un amigo en la barra’, yo creo. Ni siquiera habías nacido o estarías muy chiquitico. Mide tus palabras, sin ofenderte (sic)”, acotó.



“Heriste al gremio de la música popular, a todos los colegas, a quienes les digo que la familia de Darío, y nosotros los hermanos, jamás vimos con malos ojos, ni como oportunistas, a todos los que cantaron allí. Agradecidos eternamente, por haber ido a cantarle a mi hermano”, dijo.



Finalizó con un comentario un poco subido de tono en el que le decía a Ayala que parecía que él era el oportunista por haber cantado sus propias canciones y no los temas del ‘Rey del despecho’.



"Veo más con garbo de prepotencia a Giovanny Ayala, que en sus palabras dice: ‘Yo fui y canté temas míos’. O sea, sentirte más grande ante el más grande, señor. Aquí hay que respetar a Darío; hoy, mañana y siempre", puntualizó.

