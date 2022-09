Yina Calderón pasó por una difícil situación familiar el mes pasado luego de tener una disputa con sus dos hermanas. En redes sociales contó su versión y se mostró conmovida por el malentendido.



En esa oportunidad, Calderón señaló a su hermana Juliana de tener problemas con el alcohol. Esa afirmación llevó a una controversia y finalmente la DJ apareció en redes sociales acusando a sus hermanas de aprovecharse de su fama.



La creadora de contenido anunció que entre agosto y septiembre se sometería a nuevas cirugías estéticas. Foto: Instagram: @oficialdjyinacalderon

Entre lágrimas expresó que eran unas “malagradecidas” y que la única razón por la que eran conocidas era por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en la edición de 2013.



“Lastimosamente el dinero y la fama dañaron a Juliana y no es mi hermana, es mi enemiga”, indicó Yina Calderón hace unas semanas.



Tras los comentarios de la influenciadora, Juliana manifestó que perdonaba a su hermana por sus expresiones. La empresaria de productos capilares no volvió a mencionar el tema ni contó qué pasó.



"De pronto ella se encontraba en estado de trago, pero yo la quiero mucho y haya dicho lo que haya dicho, cuando ella esté mejor les va a aclarar todo", relató Juliana.



Las mujeres nunca aclararon sus diferencias públicamente ni se refirieron otra vez al hecho. Es por esto que muchos internautas creyeron que se trataba de algo del pasado.

¿Se alejaron?

En las últimas horas Juliana Calderón apareció en sus historias de Instagram hablando sobre su relación con Yina. Todo empezó cuando un seguidor le preguntó si ya se hablan otra vez.



Visiblemente triste, la empresaria expresó que su hermana y ella no están en buenos términos. La respuesta sorprendió a los internautas que creyeron que todo estaba arreglado en la familia de la influenciadora.



“Bueno, en realidad no, no nos hablamos, yo la quiero mucho, la respeto, pero como les había dicho, es mejor que cada uno esté en su cuento, en sus cosas, para no estar en polémicas”, reveló la mujer.



Por su parte Yina Calderón no ha respondido a las últimas afirmaciones de Juliana. En sus historias, la DJ suele aparecer compartiendo con Merly Ome, la mamá de las tres hermanas.

