Hace unos días, la creadora de contenido antioqueña Cintia Cossio, hermana del influenciador Yeferson Cossio, subió un video a sus historias de Instagram mostrando una fotografía de algunos años atrás, revelando que, por esa época, sufría de bulimia y anorexia, dos trastornos alimenticios.

Los hermanos Cossio son reconocidos en redes sociales por las particulares bromas que se juegan entre ellos y su contenido de humor que muchos usuarios comparten.



Sin embargo, la creadora de contenido para adultos decidió hablar públicamente sobre sus antecedentes de salud con el fin de aclarar las dudas de algunos de sus cinco millones de seguidores.



En el clip de sus historias, Cossio adjuntó una foto para enseñar cómo era su cuerpo antes y evidenciando que estaba por debajo del peso corporal que requería.



La influenciadora afirmó que muchas personas le habían preguntado cómo había hecho para subir de peso, ya que ahora luce una figura esbelta.



“Yo no era delgada de genética ni nada, yo ahí sufría bulimia. Ya mi bulimia era prácticamente anorexia porque yo comía una manzana al día”, confesó la creadora de contenido.



“Yo mido 1.69 y en ese entonces yo pesaba como 47 kilos, imagínense la rama que yo era”, añadió Cossio, haciendo referencia a lo mucho que estaba afectando su salud, en ese entonces.



La influenciadora aclaró que, si hubiera sido delgada por factores genéticos, no le hubiera molestado, pero que lo preocupante de su situación era lo afectada que estaba su salud mental y física.



Con el fin de darle tranquilidad a sus seguidores, Cossio aclaró: “Gloria a Dios ya todo eso está superado, ya no tengo trastornos, soy una mujer muy feliz”.



En previas ocasiones, la creadora de contenido ha señalado que el cuerpo que ha logrado adquirir hoy en día ha sido gracias al ejercicio y la buena alimentación.



También ha explicado que no tiene ninguna cirugía en su abdomen, sino que simplemente se ha hecho un aumento de senos.

