Hermana de Mariah Carey dice que sufrió abuso sexual en rito satánico

Alison Carey, hermana mayor de la cantante Mariah Carey, relató su experiencia en los rituales satánicos a los que, según ella, su madre la obligaba a asistir cuando era niña.



De acuerdo con una demanda presentada a la Corte Suprema del estado de Nueva York por parte de Alison Carey, Patricia Carey (madre de ella y de la artista Mariah Carey) forzaba a su hija Alison a ver a otros jóvenes ser abusados durante unas reuniones de corte satánico, en las cuales ella también sufrió abusos sexuales cuando apenas contaba con 10 años de edad.



En consecuencia, Alison dice que tiene secuelas como trastorno de estrés postraumático, ansiedad y depresión.

“Me forzaban asistir a ciertos rituales, la gente usaba capas y no se podían ver sus caras, caminaban en línea, cantaban y tomaban sangre. (...) Sufrí abuso sexual en esos rituales (...) allí forzaban a los niños a tener relaciones sexuales con adultos”. manifestó Alison en una entrevista para ‘The Sun’.

Con 57 años, se ha visto involucrada en abuso de drogas, prostitución y es positiva para VIH. En la entrevista, se refirió a las amenazas que hacían contra su hermana Mariah, con quien se distanció desde 1991.



“Me dijeron que si no hacía lo que me decían o si decía lo que estaba pasando, le harían daño a Mariah ”, expresó Alison durante la entrevista al citado medio.



Ahora la hermana de Mariah exige compensación monetaria por daños físicos y psicológicos, pues debido al trauma tuvo que someterse a tratamiento profesional.



El documento de la demanda, publicado en el ‘Daily Mail’, señala que si Patricia Carey, su madre, no responde a la citación en la corte, se le otorgaría a Alison la suma de 5 millones de dólares.

Según la revista 'Life&Style' Alison y Mariah nunca fueron cercanas dado que, cuando Mariah tenía 3 años y Alison 11, sus padres se separaron y provocaron el inicio del distanciamiento. Patricia Carey se hizo cargo de Mariah, mientras que Alfred Carey se quedó con Alison.



De acuerdo con el portal 'News Amomama' Patricia logró establecerse profesionalmente en Nueva York como cantante de ópera. De igual manera, Mariah, a los 17 años, ya comenzaba a grabar su primer demo. Por otro lado, la vida de Alison tomó un rumbo distinto cuando a los 15 años dejó sus estudios y quedó embarazada.

Al no tener cómo mantener a su hijo, Alison comenzó a pedir dinero en las calles y eventualmente cayó en las drogas. Debido a lo anterior, Mariah cortó la relación con su hermana y se refirió a su situación en una entrevista con Barbara Walters en el programa 20/20, en 1998: “ Fue algo muy difícil de ver, pero me dio fuerza interior para darme cuenta de lo que no quería ser. Es por eso que nunca seré promiscua y nunca tomaré drogas”.



Aunque Mariah habla muy poco de sus relaciones familiares en los medios, Alison ha pedido públicamente ayuda a su familia para cubrir los gastos de sus hijos y costear procedimientos médicos. Lo que ha causado una oleada de críticas contra la cantante multimillonaria.



En entrevista con 'Dailymail' en el 2016, Alison manifestó: "Mariah, te amo. Necesito tu ayuda. Por favor no me abandones".

Hasta el momento, Mariah no se ha pronunciado respecto a las acusaciones de Alison contra su madre.

