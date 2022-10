Canciones como Rosas o La Playa, han sido parte de la adolescencia o incluso infancia de muchos adultos de hoy. La Oreja de Van Gogh es una de las bandas pop españolas más importantes de todos los tiempos, la cual tuvo un especial reconocimiento cuando su exvocalista Amaia Montero aún estaba sobre los escenarios junto al resto del grupo.

Pero fue en el 2007 cuando Montero decidió separarse de la banda y comenzar su carrera como solista. Desde entonces ha hecho varios proyectos en solitario y cultivado una fanaticada propia, quienes a su vez también han estado muy pendientes del estado de la artista.



El pasado 14 de octubre, Amaia Montero publicó en Instagram una fotografía que dejó preocupados y desconcertados a sus seguidores. Con su cabello desarreglado, grandes ojeras, arrugas y expresión triste, la cantante se ve notoriamente cansada, lo que al final desató una serie de especulaciones sobre el estado de su salud mental.

Además, el hecho de que escribiera en sus redes sociales la frase: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, prendió aún más las alarmas.



El escándalo fue tal que incluso hubo quienes empezaron el rumor de que estaba desaparecida o que simplemente era una campaña publicitaria para su nuevo álbum.



Las incógnitas eran más grandes que las respuestas y cada vez se creaban más teorías frente a lo que estaba sucediendo. Fue por esto que su hermana Idoia, decidió romper el silencio y explicar la situación.

“No está pasando por su mejor momento”

El reportero español Álex Álvarez logró hablar con la hermana de la cantante para el programa ‘Espejo Público’, del canal ‘Antena 3’. Según lo que cuenta, Idoia Montero explicó que Amaia no está pasando por un buen momento.



Cuando le preguntaron directamente si estaría lidiando con problemas de salud mental, dijo que ella no era la representante de su hermana y por eso mismo cree que es la misma Amaia quién más adelante debe explicar lo que está viviendo.



También agradeció a los fanáticos y personas de la industria que se han preocupado por ella, y desmintió que estuviese desaparecida. De hecho aclaró que la cantante de ‘París’, se encontraba en su casa en compañía de su familia.



Por último también argumentó que no se trataba de una campaña promocional sobre su nuevo álbum, el cual, la cantante había anunciado días atrás.

El apoyo de sus fanáticos

A pesar de las críticas y especulaciones, también hay quienes la han defendido sin importar lo que esté pasando.



Y no sólo son sus fanáticos, sino también aquellos que conocen de la situación y piden no estigmatizar los problemas de salud mental.

En un complicado momento para Amaia Montero, vamos a inundar las redes con esta canción!

Te queremos Amaia!!❤️#AmaiaPuedesContarConNosotros pic.twitter.com/oKXpZXO2E4 — HM (@eldodocomenta) October 14, 2022

Vamos todos a dejar un mensaje de apoyo a Amaia Montero en sus redes. No es justo lo han hecho con ella, momentos así es cuando no tenemos que bajar los brazos, nos ha dado mucho💖 pic.twitter.com/0OysriF6On — Basthian Américo (@basthian_castro) October 14, 2022

Veo mucha gente cachondeandose de la foto de Amaia Montero... Luego el postureo en redes sobre salud mental. Ojalá encuentre ayuda y no le pase nada. pic.twitter.com/81SWKLg6Z5 — Delegada enfurecida (@vigo_forever) October 14, 2022

Mi mensaje antes de irme dormir es un mensaje de amor y admiración, de respeto y de empatía por mi compañera Amaia Montero .

Nos ha tocado vivir un mundo muy complicado, y los que son frágiles y sensibles los pagan muy duro.

A tu lado Amaia ❤️ — SORAYA (@SorayaArnelas) October 15, 2022

