La hermana de Karol G contó detalles sobre su familia

Karol G es una de las artistas del género urbano más reconocidas a nivel mundial. Su último lanzamiento ‘Sejodioto’ ya supera los 15 millones de reproducciones en YouTube y es la número dos en tendencias de la plataforma.



Constantemente se habla de la paisa en redes sociales, ya sea por sus éxitos musicales o por algún escándalo de la farándula en el que esté involucrada.



Sin embargo, en esta ocasión lo que ha llamado la atención de todos sus fanáticos son los detalles de la vida familiar que dio a conocer la hermana de la artista. Katherin Giraldo no dudó en contestar las inquietudes que tenían sus seguidores acerca de su familia.



Los fanáticos de Karol G están bastante pendientes de su vida profesional y personal, por lo que aprovecharon la oportunidad para preguntarle a su hermana sobre algunos rumores respecto a la relación entre las dos y su entorno familiar.



Las respuestas las dio la hermana de la artista por medio de una dinámica de ‘preguntas y respuestas’ que ofrece la red social Instagram.



Una de las confesiones que más llamó la atención fue sobre una posible mala relación entre la mamá de Karol y Katherin. Es preciso mencionar que las hermanas no son hijas de la misma madre. Únicamente comparten el apellido de su padre: Giraldo.



A la pregunta de: “¿Qué te pasó con Marta, mamá de Karol?”, la hermana de la cantante contestó: “Pues que yo sepa, absolutamente nada. Quizá de pronto ella conmigo”.



La respuesta dio a entender que no se llevan muy bien.



Uno de los usuarios aprovechó para preguntar sobre el rumor de que Katherin le “robó” el novio a la intérprete de ‘Bichota’. Sin embargo, la mujer aclaró que esto jamás pasó y que la canción que había compuesto la cantante sobre el tema iba dedicada a otra persona.



“Uy qué tal, ese monstruo no fui yo. ‘A ella’, no soy yo”, mencionó refiriéndose a la canción de la artista. “Mi ‘error’ quizá fue haber destapado esa olla. Pero la protagonista jamás”, añadió.



Además, Katherin habló acerca de la muerte de su madre y la causa de su fallecimiento.



“Mi madre se fue al cielo cuando yo estaba súper joven, cuando yo tenía como 20 años. A ella le dio un aneurisma”, comentó la antioqueña.



Por otro lado, habló de su padre, pues a muchos de sus seguidores les llamó la atención el hecho de que él no estará en su boda y tampoco la acompañará al altar.



Al respecto, afirmó que ella prefiere valorar lo que tiene en este momento y agregó que aprendió a soltar y a superar, por lo que ese ciclo de su vida ya está en el pasado.

