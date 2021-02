Las peleas por herencias más sonadas de los últimos años

Las herencias, en ocasiones, se convierten en la 'manzana de la discordia' de algunas familias. Juan Castilla, psicólogo clínico y experto en inteligencia emocional, explicó al medio ‘Uppers’, de España, los factores que pueden desencadenar las tensiones en relaciones familiares, sobre todo entre hermanos.



Según Castilla, el trato diferenciado de los padres hacia sus hijos durante la infancia es una razón de peso para crear conflictos futuros.



“Los padres desde la infancia tienen un papel esencial en la resolución de conflictos entre hermanos y los roles dentro de la familia. Ser lo más ecuánimes y justos posibles y no tener favoritismos... es la semilla de una buena relación en la madurez y cuando se tengan que tomar decisiones familiares”, le explicó Castilla al medio.



Cuando esto no se da, temas como las herencias, suelen ser la causa más común de las rupturas en las relaciones fraternales según Eduardo Torres, terapeuta de familia del Instituto Centta, una clínica de psicología en Madrid, España.



Y añade que, si bien la crianza es un factor decisivo a la hora de cultivar ‘rencillas’ para la adultez, “nunca una pareja o una herencia generan una situación de ruptura total si antes no había ningún problema".



Los casos de familias que pasaron por situaciones de crisis debido a herencias son comunes. Sin embargo, estas situaciones se hacen más visibles si la cantidad de dinero proviene de un progenitor famoso y con un abundante capital.

Casos recientes de peleas por herencias

Diomedes Díaz

El cantante falleció el 22 de diciembre de 2013, en Valledupar. Foto: Archivo particular

El reconocido cantante Diomedes Díaz nació el 26 de mayo, de 1957, en San Juan del Cesar. Fue uno de los más importantes exponentes de la música vallenata. Su vida estuvo llena de escándalos y polémicas.



El ‘Cacique de la junta’ fue popular por la gran cantidad de hijos que tuvo. Según un recuento de ‘La FM’, fueron 28 hijos reconocidos por el cantante, quien falleció el 22 de diciembre de 2013, en Valledupar. Desde entonces se han presentado situaciones en las cuales la numerosa familia ha tenido desacuerdos.



Desde 2015 se han dado fuertes acusaciones entre la última esposa del ‘Cacique’, Consuelo Matínez, y Rafael Santos, el hijo mayor del cantante.



En 2017, Matínez habló con ‘Blu Radio’ y comentó “llegamos a su casa en Valledupar, yo no le vi ningún problema y cuando llegamos, la sorpresa era que la casa tenía una cadena, estaba con candado y al llamar al hermano de Diomedes, me dijo que esperara llamábamos a Rafael Santos y le dijo que no podía entrar”.



También afirmó que “la ley dice que el 50 % es para la esposa y el 50 % es para los hijos, entonces no me desgasto en esto, solo que me da sentimiento que todo tiene que decidirlo un juez”.



Por otra parte, Fredy de Jesús, el hijo menor de Consuelo y Diomedes dio declaraciones en el programa televisivo ‘La Red’ del canal ‘Caracol’.



Fredy de Jesús confirmó que siente "un poquito de decepción" hacia Rafael Santos, pese a que su padre le indicó que debía respetarlo por ser su hermano mayor, "pero yo pienso que el respeto se gana", indicó el joven.



Joan Sebastián

'El rey del jaripeo' falleció el13 de julio de 2015, a los 64 años. Foto: Twitter: @JoanSebastian

El cantante Joan Sebastián, conocido también como ‘El rey del jaripeo’ nació en 1951 en Taxco de Alarcón, un municipio situado en el estado mexicano de Guerrero.



Fue reconocido por su influencia en la música norteña mexicana. Aunque también incursionó en otros géneros.



El 13 de julio de 2015, a los 64 años, falleció debido a un cáncer en los huesos contra el que había luchado por cerca de 16 años. Su muerte ha sido causa de disputas entre su familia, pues no dejó escrito ningún testamento.



Según el ‘Heraldo’, de México, el caso tuvo que ser manejado por Cipriano Sotelo, el abogado del artista, pues al no dejar ningún documento firmado, la ley tuvo que intervenir y determinar quiénes tenían derechos y quiénes no.



Finalmente se decidió que la última pareja sentimental de Joan Sebastián y sus hijos serían los únicos herederos de la fortuna. Pero como dos de ellos ya fallecieron (Trigo y Juan Sebastián), serán los hijos de éstos quienes reciban la parte que correspondería a sus padres.



Juan Gabriel

Fue uno de los mayores exponentes de la música ranchera y las baladas en Latinoamérica Foto: EFE

Juan Gabriel conocido como ‘El divo de Juárez’ nació en 1950 en Michoacán, México.



Fue uno de los mayores exponentes de la música ranchera y las baladas en Latinoamérica. Su voz se apagó el 28 de agosto de 2016, a los 66 años. La causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio.



Su fallecimiento causó polémica debido a que el hermano del ‘Divo de Juárez’, Pablo Aguilera, demandó al único hijo biológico del cantante con el fin de pedir parte de la herencia.



El testamento de Juan Gabriel declaraba a su hijo Iván Aguilera como el único heredero universal.



Además, otro supuesto hijo de Juan Gabriel también demandó a Iván. El joven Joao Aguilera, quien solicitaba ser incluido en el testamento, finalmente perdió el juicio por no demostrar el parentesco con el cantante.



En septiembre del 2020 se supo que el hermano de Juan Gabriel no siguió adelante con la demanda ,y por lo tanto, se cumpliría la última voluntad del ‘Divo’: que Iván fuera el único heredero de su fortuna.



José José

Falleció en el 2019 debido a complicaciones derivadas del cáncer de páncreas. Foto: EFE

José José fue un cantante mexicano de baladas románticas y pop. Nació en 1948 en Azcapotzalco, Ciudad de México. Fue reconocido como ‘El príncipe de la canción’.



Falleció el 28 de septiembre de 2019 debido a complicaciones derivadas del cáncer de páncreas.



Durante su vida no mantuvo un orden en sus finanzas, por lo cual estuvo a punto de perderlo todo en dos ocasiones. Una última recaída financiera se dio por los tratamientos de su esposa, Sara Salazar, quien, en 2008, sufrió de un derrame cerebral y fue intervenida quirúrgicamente. Debían extraerle un coágulo en el cerebro.



La polémica de la herencia de ‘El príncipe de la canción’ se dio con sus hijos mayores, José Joel y Marysol. El medio ‘TV Azteca’, de México, comentó que el testamento del cantante fue realizado a cuatro años antes de su muerte y que solo incluía a sus dos hijos mayores y a la menor, Sarita.



La desconfianza comenzó cuando Sarita, quien estaba a carga de su padre, no compartió la ubicación de su cuerpo después de su muerte. No fue sino hasta que intervino el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que la joven accedió a dar la información.



José Joel compartió un audio en que Sarita les informaba sobre la muerte de su padre con Chamonic, un medio de entretenimiento mexicano. Esta acción dio pie a rumores, pues, al parecer, la joven podría demandar a su hermano por compartir información personal.



La revista de farándula mexicana 'Chic Magazine' señaló que, sin embargo, las aguas se calmaron y la exigua herencia que dejó José José ha sido cobrada en partes por Jose Joel y Marysol. No obstante, y de acuerdo con el medio, el pleito sigue abierto y se ha dilatado debido a la pandemia.



Kobe Bryant

Bryant falleció en un accidente en un helicóptero en el que iba acompañado de su hija. Foto: AFP

Una de las muertes más repentinas del mundo deportivo fue la del basquetbolista Kobe Bryant.



Nació en 1978, en Filadelfia, Estados Unidos. Fue hijo del también basquetbolista de la NBA Joe Bryant.



Durante su carrera disputó veinte temporadas en la NBA, todas ellas en Los Ángeles Lakers, desde 1996 hasta 2016. Estuvo casado con Vanessa Laine desde el 2001 hasta 2020.



Falleció en un accidente en un helicóptero en el que iba acompañado de su hija, Gianna. La muerte de ambos causó un fuerte impacto a nivel mundial.



Según Sofía Laine, suegra del fallecido basquetbolista, Vanessa le ha hecho la vida imposible después de la muerte de su yerno. De acuerdo con lo que dijo la mujer en el programa 'El Gordo y La Flaca', de la cadena 'Univisión', su hija le dijo que vendería la casa en la que se encontraba.



Sofía y Kobe eran muy cercanos. Él le regaló esa propiedad en vida, aunque no la dejó a su nombre.



Sofía también acusó a su hija de quitarle su carro y de dejarla prácticamente sin recursos. Finalmente, instauró una demanda alegando que no le habían pagado por el tiempo en el que fungió como niñera de su nieta.



Entretanto, Vanessa acusó a su madre de intentar extorsionarla y tratar de aprovecharse de la dura situación por la que pasó tras la muerte de su esposo y de su hija.



Michael Jackson

El rey del pop falleció el 25 de junio de 2009. Las causas de su muerte fueron polémicas. Foto: AFP

Michael Jackson, el reconocido ‘Rey del pop’, nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos.



Fue una de las estrellas musicales más reconocidas a nivel mundial en el siglo XX. Su música y su vida personal fueron objeto de críticas y aplausos a lo largo de toda su carrera.



Falleció el 25 de junio de 2009. Como informó el medio ‘ABC’, la autopsia reveló que murió por una intoxicación aguda de propofol y benzodiazepina que Conrad Murray, su médico personal, le había recetado para tratar el insomnio.



Para ese momento, el cantante tenía estipulado un testamento muy riguroso. Sus hijos, Prince Michael, Paris y Prince Michael II, recibirían el 40 % de su fortuna valorada, aproximadamente, en 289 millones de dólares (más de 1,2 billones de pesos colombianos). El otro 40 % sería para su madre, Katherine Jackson, y el 20 % restante sería donado para obras de caridad.



La polémica, en este caso, no está tan relacionada con la familia.



El Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS) de Estados Unidos emprendió una demanda en la que se alega que el abogado encargado del manejo de la herencia, John Branca, no ha sido claro en la cantidad de dinero que dejó el cantante.



Actualmente el proceso sigue abierto y Branca insiste en que ha cumplido con el pago de impuestos de manera correcta.



Tendencias EL TIEMPO