Un universo de conspiraciones ha desatado en redes sociales los últimos días un video del actor Henry Cavill observando a Shakira en una alfombra roja y la posible ruptura entre la barranquillera y Gerard Piqué por una supuesta infidelidad por parte del futbolista.



Los internautas se han volcado a apoyar a la cantante colombiana y ya le imaginan un nuevo romance con uno de los actores más atractivos de Hollywood. Sin embargo, la historia tiene varias inconsistencias.

En el video que se ha hecho viral recientemente se ve a Cavill cuando está siendo entrevistado por una periodista y su atención es captada por la llegada de Shakira. "¿Esa es Shakira?", pregunta el actor, visiblemente sorprendido y fascinado. Prueba de ello es que el no puede concentrarse nuevamente en la entrevista.

Henry Cavill in shook with shakira’s beauty. pic.twitter.com/xHIvB7TLPo — carla (@carladirtyy) May 27, 2022

La grabación empezó a circular hace unos días y se empezó a asegurar que el episodio había ocurrido en el Festival de Cannes que se llevó a cabo hace unas semanas, donde Shakira se robó las miradas con un fabuloso vestido negro.



La realidad es que el video es de hace siete años. Ocurrió en el 2015, en la alfombra roja de la película Operación U.N.C.L.E, donde efectivamente coincidieron Cavill y Shakira.



Además, hay que destacar que este año fue la primera vez que Shakira asistió al Festival de Cannes. Así lo confirma en una publicación de Instagram.



Otra de las afirmaciones recientes que circulan en la res es que la cantante empezó a seguir en Instagram al actor, lo cual es muy probable que no sea reciente pues ambas celebridades se conocen hace varios años.

JAJAJAAJAA chicos, Shakira empezó a seguir a Henry Cavill en Instagram. pic.twitter.com/HAUQvlsdV9 — Sofi Delgado (@soffiadelgado) June 2, 2022

Aunque cada vez son más fuertes los rumores de la separación de Shakira y Piqué, quienes llevan 12 años juntos y tienen dos hijos, esto aún no ha sido confirmado por ninguno de los dos, así que podría ser un rumor más.



Pero en caso de que Shakira se separara y estuviera disponible para una nueva relación, este no es el único obstáculo que la separa de Henry Cavill, pues el actor tiene actualmente una relación sentimental con Natalie Viscuso, con quien lleva poco más de un año.



Viscuso es la vicepresidenta de 'Legendary Entertainment', empresa productora de cine y responsable de éxitos como 'Dune', 'Titanes del Pacífico' y 'Godzilla vs Kong'.



El actor hace solo unos días compartió una fotografía en Instagram junto a su novia, a quien habría conocido durante el rodaje de 'Enola Holmes', donde ella estuvo involucrada y él hizo el papel del hermano de la protagonista, Sherlock Holmes.

