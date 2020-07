Superman y su video viral armando su ‘supercomputador’ de 'gamer'

El jueves 16 de julio, el actor británico Henry Cavill hizo arder las redes sociales luego de subir un video armando un computadora parte por parte y completamente desde cero. Sí, lo que parecía no tener trascendencia terminó convirtiéndose en fuente de memes y comentarios sobre la apariencia del artista y su gusto por el mundo 'gamer'.

Cavill, conocido por interpretar a Superman y protagonizar la serie de Netflix ‘The Witcher’ (2019), ya había anunciado su pasión por los videojuegos cuando asistió, en diciembre de 2019, a la Comic Con Argentina, la convención de cultura pop más grande de ese país.



“Soy muy 'gamer'. No tengo mucho tiempo para los videojuegos, pero cuando lo hago me involucro mucho”, le dijo Cavill en ese evento al portal de tecnología ‘Mundo G’.



Ahora, el video viral que subió a su cuenta de Instagram hace pensar que la pandemia le ha dado mucho tiempo para disfrutar su 'hobbie'.



La publicación, de cinco minutos y medio, muestra a Cavill ensamblando las partes de su nueva PC al ritmo de la canción 'My first, my last, my everything', de Barry White, una melodía que le da al metraje una particular aura romántica.



“Todas las partes. Este tipo de material no es para todo el mundo… Se recomienda discreción. Podrías ver muchas partes que no habías visto antes”, escribió el actor en la descripción del video.



De inmediato los internautas se dirigieron a Twitter para hablar de manera jocosa de los “muchos talentos” del británico, de 37 años.



“¿Podemos hablar del erotismo de Henry Cavill?", publicó el usuario @qai_san en un mensaje que recibió el apoyo de cinco mil personas.



Otros fueron más lejos y se tomaron el esfuerzo de hacer montajes con las imágenes del actor para convertirlas en memes.

Get yourself a man who can do both #HenryCavill pic.twitter.com/vIaTYfLyaS — David Opie (@DavidOpie) July 17, 2020

