Helena Rojo supo del cáncer que tenía poco antes de morir y lo ocultó: ¿cómo sucedió?

El pasado sábado 3 de febrero falleció la actriz mexicana Helena Rojo a sus 79 años. La noticia la dio a conocer Televisa Espectáculos y fue confirmada por la Asociación Nacional Mexicana de Intérpretes.



Su nombre de pila era María Helena Lamadrid Ruiz. Nació en la Ciudad de México en 1944 y ‘Televisa’ reporta que murió por culpa de un cáncer que padeció por varios meses.

Nunca olvidaré a esta gran mujer que nos entregó todo en esta vida , como la gran actriz que es y fue ✨🤍🕊️

Que triste noticia me partió el corazón 💔

QPDZ HELENA ROJO pic.twitter.com/wetB0Nazcj — lilisita_wi!✨💜 (@Lily_bh7) February 4, 2024

"Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestra querida y admirada Helena Rojo. La actriz murió este sábado a consecuencia del cáncer", se lee en la cuenta oficial de Instagram de la empresa mexicana.

@ANDIMexico comunica el fallecimiento de la socia intérprete Helena Rojo.



Actriz con amplia trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por su participación en telenovelas como El privilegio de amar y Abrázame muy fuerte.



Nuestras condolencias a familiares y amigos. pic.twitter.com/uLVEFQ75f8 — Asociación Nacional de Intérpretes (@ANDIMexico) February 4, 2024

A muchos les tomó por sorpresa la noticia, pues no sabían que la actriz padecía de esta enfermedad, pero la realidad es que, además de saberlo hace poco tiempo, Rojo decidió mantenerlo en secreto y seguir trabajando.



Postula el portal mexicano ‘El Financiero’ que la actriz fue diagnosticada con cáncer mientras grababa la telenovela ‘Vencer la culpa’, en 2023, pero decidió callarlo y hacer sus tratamientos sin que saliera a la luz pública.

Además, el reportero Alejandro Taibo, de Foro TV, expuso que la actriz decidió seguir trabajando a través de su enfermedad, y resolvió desde antes de su muerte que quería que su funeral fuera privado. Taibo también asegura que la actriz padecía de cáncer de hígado.



Por otro lado, la productora audiovisual Rosy Ocampo, que trabajó con Helena Rojo en ‘Vencer la Culpa’, reveló que sabía del cáncer y de los tratamientos desde la mitad de la grabación de la novela, pero que la actriz le pidió el favor de no hablar de la enfermedad.



“Era un cáncer muy avanzado, se reunió conmigo, me comentó que necesitaba ausentarse porque debía comenzar con los tratamientos y todo lo que conlleva, vimos la forma de desaparecer a su personaje”, dijo Ocampo en Foro TV.



Pero a pesar de que los escritores ya estaban en la tarea de darle un final al papel de Ángeles Román en la telenovela, Helena se volvió a reunir con la productora, y le dijo que había decidido seguir trabajando: “¿Sabes qué? No. Yo amo mi trabajo, respeto mi trabajo, voy a ver la manera, esperar a que termine la telenovela, quiero terminar este trabajo, no sé si sea el último”. Ocampo confesó que sentía que Helena, dentro de sí, sabía que se trataba de su último personaje.

Lo cierto es que Rojo fue toda su vida una mujer completamente entregada a su trabajo y a sus personajes, hasta el punto en que decidió continuar haciéndolo hasta el día de su muerte, y sacrificando muchas cosas de su vida, de las que, a pesar de todo, no se arrepiente.



“Me gusta lo que hago, pero no me gusta la fama”, dijo la actriz de El privilegio de amar (1998) en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda, “me gusta ser libre, pero tampoco soy libre por el trabajo, me perdí de muchas cosas, de la familia, ese es el personaje que menos he hecho en mi vida, de la mamá, no lo llamaría sacrificio”.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

