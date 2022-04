Héctor Fabio Zamora forjó una vida y una carrera bajo su lente fotográfico. Llegó a EL TIEMPO en 1998 y desde aquel momento se dedicó a retratar a las personalidades de la vida pública y los acontecimientos que cada día marcaban la agenda noticiosa de Colombia.



No fue en vano. Por las páginas y las plataformas digitales de este diario circularon cientos de sus imágenes que le valieron reconocimientos periodísticos, por ejemplo, el premio Simón Bolívar o el premio Rey de España.



(Puede leer: Murió el gran fotógrafo de EL TIEMPO Héctor Fabio Zamora).

Zamora murió este 11 de abril por causas naturales. Su partida deja un vacío en el fotoperiodismo del país, pues no queda duda de que fue un gran ser humano, colega, docente, padre y fotógrafo.



Así lo han constado sus compañeros y estudiantes que hoy le dicen 'adiós', como lo hizo Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO.



"Premio Simón Bolívar, premio Alfonso Bonilla Aragón, mención honorífica Rey de España y premio al compañero que sobresale por su humanidad y bondad. Siempre sonriente, como aquí con su foto El Beso que dio origen a un mural bogotano", escribió en su cuenta de Twitter.

Premio Simón Bolívar, premio Alfonso Bonilla Aragón, mención honorífica Rey de España y premio al compañero que sobresale por su humanidad y bondad. Siempre sonriente, como aquí con su foto El Beso que dio origen a un mural bogotano. Adiós Héctor Fabio https://t.co/hdH8yHb11G pic.twitter.com/XNyfWiLarl — Andrés Mompotes (@amompotes) April 11, 2022

Juan David López, periodista formado en la Escuela de Periodismo de EL TIEMPO, también tuvo la fortuna de conocerlo. El comunicador compartió un mural que se hizo en Bogotá producto de una imagen de Zamora.



"Uno de los fotógrafos más talentosos y buena papa que he conocido y que falleció esta mañana. Un abrazo con mucho cariño a toda la gente de ELTIEMPO", señaló.

Este mural insigne del centro de Bogotá se inspiró en esta foto de Héctor Fabio Zamora, uno de los fotógrafos más talentosos y buena papa que he conocido y que falleció esta mañana. Un abrazo con mucho cariño a toda la gente de @ELTIEMPO que tuvo la fortuna de compartir con él. pic.twitter.com/vcs9lTRWdV — Juan David (@LopezJuanDa) April 11, 2022

De hecho, la Escuela de Periodismo de EL TIEMPO recordó a Zamora al lado de sus estudiantes, quienes hacen parte de la más reciente generación de periodistas. Como ellos, decenas aprecian sus enseñanzas.



"Aquí, en nuestro taller en la calle. Una de sus mayores pasiones: enseñar y compartir. La foto la tomó doña Rosita, su mayor pupila", mencionaron.

Profunda tristeza nos produce la partida de nuestro profesor Héctor Fabio Zamora, uno de los más grandes reporteros gráficos del país. Aquí, en nuestro taller en la calle. Una de sus mayores pasiones: enseñar y compartir.



La foto la tomó doña Rosita, su mayor pupila @eltiempo pic.twitter.com/VbT9ejQ2WU — Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO (@EscuelaELTIEMPO) April 11, 2022

Alejandro Pino, periodista y director del diario 'Publimetro', expresó su conmoción también.



"Más allá del tremendo reportero gráfico, era uno de los grandes tipos de esta industria que son los medios", dijo.

No puedo creer que se murió Héctor Fabio Zamora; más allá del tremendo reportero gráfico, era uno de los grandes tipos de esta industria que son los medios. — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) April 11, 2022

Érika Fontalvo, directora del medio 'El Heraldo', envió un mensaje de condolencias a su familia, amigos y colegas de esta Casa Editorial.



"Sin duda, fue un maestro de este oficio que merece ser evocado con admiración y respeto", escribió.

Un abrazo solidario a los colegas de la Casa Editorial @ELTIEMPO por la inesperada partida de Héctor Fabio Zamora. A su familia, amigos y compañeros, mucha fortaleza en este difícil momento. Sin duda, fue un maestro de este oficio que merece ser evocado con admiración y respeto. https://t.co/HB0WVU4om1 — Erika Fontalvo (@ErikaFontalvo) April 11, 2022

Ernesto Cortés, editor de EL TIEMPO, asimismo hizo mención del mural en Bogotá, por el cual ahora se podrá recordar a Zamora.

Cuando vean este mural, en el centro de Bogotá, recuérdenlo a él, el autor de la foto original, Héctor Fabio Zamora. Nos acaba de dejar, pero en EL TIEMPO seguirá siendo el parcero de todos. Paz en su tumba. 🙏 pic.twitter.com/Yt7Gub9Kzb — Ernesto Cortés (@ernestocortes28) April 11, 2022

Laura Robles Muñoz, periodista y quien hizo parte de esta redacción, compartió uno de los tantos consejos que él le brindó.



"Yo dirigí un equipo de trabajo muy pelaíta, a los 23 años. Cuando le conté a Héctor Fabio Zamora que me iba a asumir ese reto profesional, él me dijo 'recuerda siempre que eres ser humano antes que jefa'. Ese consejo se me volvió premisa ética. Seres humanos, no máquinas", aseguró.

Yo dirigí un equipo de trabajo muy pelaíta, a los 23 años. Cuando le conté a Héctor Fabio Zamora que me iba a asumir ese reto profesional, él me dijo "recuerda siempre que eres ser humano antes que jefa".



Ese consejo se me volvió premisa ética. Seres humanos, no máquinas. — Laura Eugenia (@LauRobles) April 11, 2022

Carmen Ligia Valderrama Rojas, ministra de Cultura, lamentó el fallecimiento: "Sus fotografías, que narran los acontecimientos de Colombia, perdurarán en nuestra memoria".

Lamentamos el fallecimiento de Héctor Fabio Zamora, reportero gráfico del @ELTIEMPO, quien fue reconocido a nivel nacional e internacional. Sus fotografías, que narran los acontecimientos de Colombia, perdurarán en nuestra memoria. Condolencias a sus familiares, colegas y amigos. https://t.co/J0sq4n3lMO — Carmen Ligia Valderrama Rojas (@CarmenLigiaV) April 11, 2022

Catalina Oquendo, corresponsal en Colombia del diario 'El País', comentó que "nunca aplacen verse y abrazar a un amigo".



"Adiós a Héctor Fabio Zamora, compañero de misiones y viajes. Generoso y fotoreportero como pocos", señaló.

Nunca aplacen verse y abrazar a un amigo. Cada que pase por la 26 y vea el mural que está inspirado en una de sus fotos, seguramente voy a extrañar haberlo visto. Adiós a Héctor Fabio Zamora, compañero de misiones y viajes. Generoso y fotoreportero como pocos. https://t.co/BlGo0MZdro — Catalina Oquendo (@cataoquendo) April 11, 2022

Jineth Bedoya Lima, editora de este diario, compartió la foto por la que Zamora fue reconocido con el Premio Rey de España.



"Muchas de las imágenes más impactantes de todos estos años de guerra las vivió e hizo Héctor Fabio Zamora. Yo tuve el honor de que fuera mi coequipero dos décadas", recordó.

Muchas de las imágenes más impactantes de todos estos años de guerra las vivió e hizo Héctor Fabio Zamora. Yo tuve el honor de que fuera mi coequipero dos décadas. Y esta, tal vez una de las mejores, le valió el Premio Rey de España. Hasta siempre, amigo de mi alma💔 @ELTIEMPO pic.twitter.com/65uhVn62Eg — Jineth Bedoya Lima (@jbedoyalima) April 11, 2022

Julio Cesar González, el caricaturista conocido como Matador, le envió un abrazo a sus familiares.



(...) se fue una gran persona. Que la tierra te sea leve hermano", escribió.

Que triste noticia, falleció el reportero gráfico Héctor Fabio Zamora compañero y amigo en el periódico El Tiempo...se fue una gran persona.



Que la tierra te sea leve hermano.



Un abrazo a su familia. pic.twitter.com/c3pyCbYbO7 — matador (@Matador000) April 11, 2022

Carlos Ibarra Socarrás, periodista de 'RCN Radio', calificó su partida como un momento difícil.



"Gran, gran profesional y grandísimo ser humano. Abrazo grande a su familia y a toda la familia de El Tiempo", señaló y adjuntó dos fotografías de Zamora.

Qué duros son estos momentos. Se informa de la partida de nuestro colega y amigo @zamorahectorf Héctor Fabio Zamora. Gran, gran profesional y grandísimo ser humano. Abrazo grande a su familia y a toda la familia de El Tiempo. pic.twitter.com/PkvxJFBeYs — Mao Socarrás (Ibarra) (@IbarraSocarras) April 11, 2022

Juliana Salazar Meza, periodista deportiva de 'Caracol Radio', dijo que sentía tristeza por la muerte.



"Lo conocí hace muchos años por su esposa Elsa, una de mis grandes amigas de la vida, luego conocí su gran talento en la fotografía. Me quedo con tus abrazos en el estadio y la alegría de reencontrarnos siempre", comentó.

Qué tristeza siento en el alma.

Se nos fue Héctor Fabio Zamora.

Lo conocí hace muchos años por su esposa Elsa, una de mis grandes amigas de la vida, luego conocí su gran talento en la fotografía. Me quedo con tus abrazos en el estadio y la alegría de reencontrarnos siempre🙏🏼🕯🖤 pic.twitter.com/a8SUK03eag — Juliana Salazar Meza (@julisalazarmeza) April 11, 2022

Como las anteriores, son decenas de personas que hoy le despiden a Héctor Fabio Zamora. Sus colegas y amigos de EL TIEMPO Casa Editorial lamentan profundamente su partida y se solidarizan con su familia y seres allegados.



¡Gracias por tantas enseñanzas y por tan impecable trabajo!

