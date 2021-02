Puro cuento: 10 hechos históricos que contaron mal en cine y series

Las producciones cinematográficas, casi que por ley, tienen un componente de ficción, quizá su característica más importante.

Aunque hay ciertos géneros que permiten a los directores y productores inspirarse en acciones cotidianas para retratar hechos históricos a fidelidad, en ocasiones esto ha devenido en errores que, para algunas personas, pueden resultar imperdonables.



El Titanic era un barco imposible de hundir

El barco se hundió el 15 de abril de 1992. Foto: EFE

Alrededor del Titanic existen varios mitos, pero tal vez el más famoso es la presunta frase que afirmaba que era imposible que el barco se hundiera, además del alboroto que existió en torno al primer viaje de la nave.



Según ‘BBC’, Richard Howells, profesor de sociología cultural del King's College London, declaró que: "No es cierto que todo el mundo pensara eso (que el barco no se podía hundir). Es un mito retrospectivo y genera una mejor historia".



Siendo así, no hay registro de que la empresa propietaria del Titanic hiciera tal afirmación y, de hecho, el protagonismo lo tuvo el buque Olympic en su viaje inaugural.



Este último fue considerado el barco gemelo del Titanic.

La tragedia del 96 en el Everest

El Monte Everest tiene una altitud de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Foto: iStock

En 1996, ocho escaladores murieron en el monte más famoso y alto del mundo tras quedar atrapados por una tormenta de nieve.



La película ‘Everest’ se estrenó en 2015 y se iba a basar en el libro ‘Mal de altura’ (1997), escrito por Jon Krakauer, uno de los sobrevivientes que estuvo en el momento cuando ocurrió la tormenta, aunque no hacía parte de la expedición.



Sony creó una historia diferente: ponen a Krakauer como uno de los montañistas que se comporta como el ‘villano’ durante la crisis y no ayuda al resto del equipo.

La muerte de Sharon Tate

Inicialmente se creyó que ‘Érase una vez en Hollywood’, film de Quentin Tarantino, contaría sin artificios la historia de los asesinatos de la Familia Manson, una secta que surgió en California, Estados Unidos, y entre sus atroces crímenes se cuenta la muerte de la actriz Sharon Tate.



Sin embargo, la película tomó otro rumbo y terminó siendo un tributo a Tate, mostrando lo que habría pasado si la noche de su trágica muerte los Manson no hubiesen entrado a su casa.



Los acontecimientos reales distan bastante de lo que se muestra en la cinta.



El 9 de agosto de 1969, miembros de la secta de Charles Manson entraron a la residencia de Sharon Tate, quien tenía ocho meses de embarazo, y la asesinaron a ella y a otras cuatro personas que la acompañaban.



Este hecho impactó a los estadounidenses y todavía hoy se recuerda como uno de los asesinatos a sangre fría más sonados. De hecho, Manson pasó toda su vida en prisión por sus crímenes.

El significado del pulgar abajo para los romanos

El gesto hoy es replicado por casi todo el mundo. Foto: iStock

Existe la creencia de que el origen del gesto del pulgar abajo, que muestra desaprobación, proviene de los romanos.



De hecho, se cree que, cuando el emperador de Roma hacía ese gesto mientras se observaba una pelea, estaba sentenciando a muerte a uno de los combatientes.



Cada representación en pantalla que se ha hecho del imperio romano suele retratar esa situación. ‘Gladiador’, película del 2000 protagonizada por Joaquín Phoenix, es una muestra de esto.



La confusión nace de la interpretación del cuadro ‘Pollice verso’ (1872) del pintor francés Jean-Léon Gérôme. Allí se muestra a un gladiador en la arena de batalla, mientras pisa a su oponente y mira hacia el público.



Históricamente, se creyó que cuando el pueblo mostrara el pulgar abajo significaba muerte. El mismo director de la película, Ridley Scott, reconoció que tuvo en mente este cuadro cuando la dirigió.



Lo cierto es que la muerte del gladiador se indicaba con el pulgar hacia arriba.

Pearl Harbor: la película Vs. la realidad

El drama bélico ‘Pearl Harbor’ fue dirigido por Michael Bay y estrenado en 2001.



Por supuesto, está inspirado en el ataque a la base estadounidense Pearl Harbor por parte de las fuerzas armadas japonesas, un hecho histórico que marcó el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Pero hubo un error que le costó varias críticas al filme.



En la cinta se narra el ataque a Tokio por parte de un pequeño grupo de bombarderos al mando del Teniente Doolittle (personificado por Alec Baldwin), sin embargo, en la vida real los pilotos involucrados en la misión eran de caza, no bombarderos, y nunca realizaron dicha misión.



Además, el también director Roland Emmerich criticó que “'Pearl Harbor' es la típica película de finales de los noventa. Cogieron el episodio e inventaron una historia en torno a eso, pero usaron los aviones incorrectos”.

El amor de la Reina Victoria

La popular serie ‘Victoria’, que habla sobre el reinado de la reina Victoria, la tatarabuela de la actual monarca británica, Isabel II, a pesar de ser aclamada, falla en referencias históricas.



En la primera temporada se ve a Victoria enamorada de Lord Melbourne (interpretado por Rufus Sewell), sin embargo, en la vida real ella se enamoró del Príncipe Alberto a primera vista, detalle que no pasó desapercibido por los espectadores que conocían la historia.

Oposición al matrimonio del príncipe Carlos y Lady Di

Otra serie sobre la realeza es ‘The Crown’ (2016). En esta se evidencia que, poco antes de la boda entre el príncipe Carlos y Diana Spencer, la princesa Margaret le pidió a la familia real que el evento fuera cancelado.



Realmente, la princesa nunca se opuso y a quien ‘se le ocurrió’ esta idea fue a Helena Bonham Carter, actriz que la interpreta.

Drácula ‘no fue’ un vampiro

La historia del Conde Drácula ha sido contada en múltiples películas. La más reciente es: ‘Drácula, la historia jamás contada’ (2014).



Sin embargo, estas adaptaciones cinematográficas de la novela del escritor irlandés Bram Stoker, se alejan bastante de la realidad.



El escritor supo de un príncipe rumano llamado Vlad Draculea, lo que significa ‘hijo de dracul’, apodo que tenía el padre del monarca y que significaba ‘dragón’.



Hubo una tergiversación en la traducción, que llevó a pensar que significaba ‘hijo del diablo’. Esto reforzó la creencia de que Drácula era un príncipe ‘sanguinario’.



Sí recurrió a métodos terroríficos para gobernar, como el Bosque de los Empalados en el que exhibió a más de 20.000 prisioneros (según ‘National Geographic’, el cronista Calcondilo asegura que Mehmet II al visitarlo, en 1461, quedó horrorizado), pero no era un vampiro.



Al menos no tal cual como se personifica: mordidas al cuello, pavor a los símbolos santos y debilidad ante los ajos y la luz solar, por nombrar solo algunas de las características de la concepción contemporánea de lo que son los vampiros.

Escobar detrás de la toma al Palacio de Justicia

'Narcos' cuenta la historia de los carteles de droga en Colombia. Foto: Netflix

La serie ‘Narcos’, lanzada en el 2015, narra el ascenso y la caída de Pablo Escobar. Y, aunque retrata fielmente varios acontecimientos en la vida del narcotraficante, choca contra la realidad en uno en específico: la toma al Palacio de Justicia, ocurrida el 6 de noviembre de 1985.



En la serie, Pablo Escobar ordena y financia este ataque terrorista con el objetivo de destruir las pruebas en su contra.



Este es un debate histórico muy controvertido en Colombia. Por un lado, el Tribunal Especial que investigó el atentado concluyó que “el M19 actuó solo” y no hubo ningún otro nombre detrás del holocausto.



No obstante, otros testimonios aseguran lo contrario. Uno de ellos es el que dio en repetidas ocasiones el jefe de sicarios de Escobar, 'Popeye', quien en vida aseguró que esta operación sí fue apoyada con dinero del Cartel de Medellín. Esta versión fue compartida en un informe de 2009, elaborado por la Comisión de la Verdad.



De igual forma, nunca ha sido un hecho confirmado por los exmiembros de la desaparecida guerrilla.

El número de delincuentes del ‘Robo del siglo’

‘El robo del siglo’ fue un caso ocurrido en octubre de 1994. Un grupo de delincuentes planeó, durante ocho meses, saquear el Banco de la República de Valledupar. Se llevaron una cifra enorme de dinero: 24.072 millones de pesos.



Este robo inspiró una serie de Netflix con el mismo nombre protagonizada por Marcela Benjumea, Christian Tappan, Waldo Urrego y Andrés Parra.

Sin embargo, en la vida real los delincuentes eran muchos más de los que se ven en pantalla.



Las autoridades creen que 26 personas estuvieron involucradas en el millonario asalto, pero en pantalla sale aproximadamente la mitad.



Pablo González, director de la serie, comentó en la ‘Revista Diners’ que: "Hay algunos que son amalgamas de dos personas que convertimos en una sola porque la banda de ladrones fue mucho más grande que la que vemos aquí".



