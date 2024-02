'Hechizada': el 'síndrome Darrin' y el trágico final de la actriz principal

La serie 'Hechizada', un ícono televisivo de la década del 60, cautivó a audiencias alrededor del mundo con su ingeniosa combinación de comedia, magia y dilemas domésticos.

(Lea también: Vuelve Ted, el oso drogadicto, fiestero y buen amigo, pero en una serie).

Creada por Sol Saks e inspirada en la película 'Me casé con una bruja', la serie ofrece una visión de la cotidianidad de una pareja típica estadounidense de los años 60.



En ella, Samantha, quien es una bruja benevolente, contrae matrimonio con Darrin Stephens (interpretado por Dick York), un hombre de negocios en el campo de la publicidad que descubre las habilidades sobrenaturales de su esposa durante su viaje de bodas.



(Lea también: Hechizada. El “síndrome Darrin” y el trágico final de la actriz de 'Hechizada').



A pesar de su amor y obediencia, promete no usar su magia ni desvelar su verdadera naturaleza. Sin embargo, se ve constantemente incapaz de mantener su palabra y, sin necesidad de una varita, utiliza el movimiento de su nariz para solucionar las diversas complicaciones en las que su esposo se ve involucrado.

Para añadir más complejidad a la trama, Endora (interpretada por Agnes Moorehead), quien es la madre de Samantha, muestra su desaprobación hacia el matrimonio de su hija con un humano, interviniendo frecuentemente con sus conjuros dañinos para complicar las cosas.



(Además: Violó normas de un Airbnb y la dueña se vengó de manera terrible: le daño el matrimonio).



A lo largo de sus 254 episodios, la narrativa de la serie evoluciona de las imágenes en blanco y negro a las de color, mostrando el crecimiento de la familia Stephens con la llegada de dos hijos, Adam y Tabitha, y una transformación en el personaje de Samantha, que pasa de ser una bruja comedida a convertirse en una figura mucho más firme y decidida.

Elizabeth Montgomery: la clave del éxito de la serie

Elizabeth Montgomery se transformó en el corazón de 'Hechizada' tras recibir el papel que Tammy Grimes declinó, colaborando estrechamente con su pareja, el productor William Asher. Reconocieron el potencial de éxito en la historia que inicialmente no buscaban, pero que terminó definiendo una época televisiva.



(Lea más: Michael Jackson, Elvis Presley y otros famosos que facturan millones después de muertos).



Montgomery no solo destacó por su talento actoral, sino que también incorporó elementos personales a la serie, como sus embarazos, que se usaron para desarrollar la trama alrededor de los hijos de Samantha, engañando a algunos espectadores que creían que Tabitha era su hija en la vida real.

A pesar de su compromiso y la popularidad de 'Hechizada', Montgomery enfrentó desafíos, incluido el desgaste profesional que la llevó a querer abandonar la serie después de cinco temporadas.



Sin embargo, quedó atada por un contrato lucrativo y la propiedad de los derechos del programa, lo que la obligó a continuar hasta su cancelación en la octava temporada.



Su carrera y vida tomaron un giro trágico en 1995 cuando, durante el rodaje de otra producción, fue diagnosticada con cáncer de colon terminal.

(Siga leyendo: La película que se consolidó como rival de 'La sociedad de la nieve' en los Oscar).



Montgomery eligió pasar sus últimos días en su hogar en Beverly Hills, donde falleció rodeada de sus seres queridos a los 62 años, dejando un legado imborrable en el mundo del entretenimiento.

Recuerdos de mi Infancia



Serie de TV. Hechizada (Bewitched). Las cosas de Samantha, Darrin y Tabitha, junto con la vieja Endora.

Protagonizada por Elizabeth Montgomery, por Dick York y luego Dick Sargent, y Agnes Moorehead.#Hechizada #Bewitched #RecuerdosdemiInfancia pic.twitter.com/Xk2t0sptKl — Luis R Castellanos (@lrcastellanos) June 2, 2021

El 'síndrome Darrin': entre el dolor y la pérdida



El fenómeno conocido como 'síndrome Darrin' se origina en las complicadas grabaciones de 'Hechizada' para Dick York.



Tras un accidente en el set de 'They Came to Cordura' (1959) que le dejó secuelas de dolor de espalda, York enfrentó numerosos desafíos físicos durante el rodaje. El equipo de producción adaptaba constantemente el entorno para aliviar su malestar, incluso modificando guiones para ajustarse a su disponibilidad.

La situación llegó a un punto crítico en la quinta temporada cuando York, después de sufrir un aneurisma y batallar con la adicción a los analgésicos, dejó la serie tras participar en 170 episodios.



Fue reemplazado por Dick Sargent entre 1969 y 1972. Años después de luchar con problemas de salud y financieros, York falleció en 1992 debido a un enfisema pulmonar.

'Hechizada' marcó un precedente en la televisión al ser la primera en sustituir a uno de sus protagonistas, dando origen al término 'síndrome Darrin'.



Este cambio fue uno de varios en la serie, que nunca explicó en pantalla el motivo de los reemplazos, manteniendo la continuidad de los personajes como si nada hubiera ocurrido, un rasgo distintivo que contribuyó a la singularidad de la serie.

(De interés: ¿Ya vio el nuevo adelanto de 'Intensamente 2'? Ya tiene fecha de estreno).

'Hechizada': curiosidades

Detrás del éxito de 'Hechizada', se esconden curiosidades y momentos históricos que afectaron su producción.



El asesinato de John F. Kennedy en 1963, un día coincidente con el inicio de ensayos de la serie, y el de Martin Luther King en 1968, obligaron a pausas inesperadas en la filmación, impactando profundamente a Elizabeth Montgomery y al productor William Asher, cercanos al expresidente.

Hoy se celebra un nuevo aniversario de la muerte de Agnes Moorehead, la actriz que dio vida al modelo de suegra contemporánea, Endora, en Hechizada. Así que abro hilo con curiosidades sobre su vida. pic.twitter.com/yP77HBDpmq — Roberto Rodríguez M. #SOSUCRANIA 🇺🇦 (@esosiquetetengo) April 30, 2020

Además, el ambiente en el set se caracterizaba por un consumo liberal de alcohol, con actores bebiendo abiertamente durante las grabaciones, una práctica tan normalizada que fans documentaron episodios específicos y menciones a bares en la serie.

La introducción animada de 'Hechizada', creada por Hanna-Barbera, se erigió como un emblema televisivo, reflejando la influencia cultural de la productora en la época. Hanna-Barbera Productions, es reconocida por ser los creadores de algunos de los dibujos animados famosos del siglo pasado y de la cultura popular estadounidense como: Los Picapiedra (1960), Los Supersónicos (1962), Don Gato y su pandilla (11952), y Scooby-Doo (1969).



(Lea también: Jenny López presumió a su papá y seguidores dicen que es más joven que Jhonny Rivera).



Sin embargo, no todos los proyectos relacionados con la serie gozaron de éxito; la adaptación cinematográfica de 2005, protagonizada por Nicole Kidman y Will Ferrell, fue criticada duramente, incluso ganando un Razzie Award por su falta de química.

En Argentina, la serie tuvo su versión con Florencia Peña y Gustavo Garzón, aunque esta adaptación fue cancelada tras 35 episodios, dejando inéditos más de 20 capítulos. Estas anécdotas detrás de 'Hechizada' revelan tanto los desafíos como los momentos memorables que contribuyeron a su legado en la cultura popular.

Más noticias en EL TIEMPO

El récord de audiencia del Super Bowl: una millonada de espectadores

La historia de 'Cuando acecha la maldad': la cinta más aterradora que hay en el cine

La dramática historia de los luchadores Von Erich: fama, drogas, traumas y muerte

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.