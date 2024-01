¿Qué ver? Tres personajes para recordar a Heath Ledger

El 22 de enero de 2008 marcó un momento sombrío en la industria del cine estadounidense con la noticia del fallecimiento de Heath Ledger.

A la edad de 28 años, Ledger ya se había establecido como un actor prometedor con una carrera en rápido ascenso. Su muerte no solo fue un golpe emocional para 'fans' y colegas, sino que también coincidió con la promoción de una de sus interpretaciones más aclamadas, la del 'Joker' en 'Batman: el caballero de la noche'.

A dieciséis años de su partida, rendimos homenaje a su legado a través de tres de sus personajes más emblemáticos.

Un viaje cinematográfico a través de sus personajes



1. 'Patrick Verona' en 'Diez cosas que odio de ti' (1999)

Heath Ledger irrumpió en la escena del cine adolescente con su papel en la comedia romántica 'Diez cosas que odio de ti', disponible en Disney+.



En esta película, Ledger, con apenas 19 años durante el rodaje, capturó el corazón de una generación. Su encantadora interpretación de 'Patrick Verona', especialmente en la icónica escena en la que canta 'Can’t take my eyes off you' acompañado por una banda de marcha para conquistar a 'Katarina' (interpretada por Julia Stiles), lo consolidó como un rompecorazones de la pantalla grande.

'Jakob Grimm' en 'Los hermanos Grimm' (2005)

Ledger tomó un giro hacia lo fantástico con su papel en 'Los hermanos Grimm', disponible en Apple TV+ y Prime Video.



En esta película, compartió pantalla con Matt Damon, narrando las aventuras de los famosos hermanos conocidos por recopilar cuentos tradicionales como 'Hansel y Gretel' y 'La bella durmiente'. La trama presenta a los hermanos Grimm como estafadores que, mediante cuentos de maldiciones y rituales ficticios, engañan al pueblo, hasta que se enfrentan a una realidad mágica inesperada.

3. 'Joker' en 'Batman: el caballero de la noche' (2008)

La interpretación de Ledger como el 'Joker' en 'Batman: el caballero de la noche', disponible en HBO Max y Claro Video, se convirtió en un hito en su carrera, aunque también estuvo marcada por la tragedia de su temprana muerte.



Su desempeño como el archirrival de 'Batman', en la segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan, fue universalmente aclamado, ganándole múltiples reconocimientos póstumos, incluyendo el Oscar y el Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto.

Heath Ledger dejó un legado cinematográfico diverso, demostrando su habilidad para sumergirse en una amplia gama de personajes. Desde el carismático romántico hasta el villano icónico, el actor mostró una versatilidad que sigue resonando en el mundo del cine.

