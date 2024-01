El testamento de Heath Ledger: a quién le dejó su millonaria fortuna en dólares

La partida de Heath Ledger el 22 de enero de 2008 dejó al mundo del cine y a sus admiradores sumidos en la consternación. El actor, reconocido por su destacada interpretación del 'Joker' en ‘The Dark Knight’, murió prematuramente a la edad de 28 años.



Sin embargo, en este nuevo aniversario de su fallecimiento, se conoció quién fue el destinatario de su sustancial herencia.

Heath Ledger, originario de Perth, Australia, nació el 4 de abril de 1979 y alcanzó la fama con su actuación en ‘Secreto en la Montaña’ (2005), lo que le valió una nominación al premio de la Academia como Mejor Actor de Reparto.



Pero fue su icónica interpretación del 'Guasón' en ‘The Dark Knight’ (2008), dirigida por Christopher Nolan, la que lo catapultó al estrellato y le otorgó numerosos premios póstumos, incluyendo un Oscar al Mejor Actor de Reparto.



El misterio en torno a la herencia de Heath Ledger ha mantenido la atención del público durante años, pero finalmente se ha esclarecido. El actor dejó un testamento que fue redactado antes del nacimiento de su hija, Matilda Rose Ledger, fruto de su relación con la actriz Michelle Williams.

Su papel en la película le ganó una nominación al Oscar. Foto: YouTube, tráiler 'Secreto en la montaña'.

En dicho documento, Ledger nombró a sus padres y hermanas como beneficiarios de su patrimonio, pero la familia del actor optó por tomar una decisión altruista.



La pequeña Matilda Rose Ledger nació el 28 de octubre de 2005 y se convirtió en la principal heredera de los bienes de su padre. Michelle Williams, madre de Matilda, también desempeñó un papel activo para garantizar que su hija recibiera adecuadamente los beneficios de la herencia de Ledger.



Aunque no se ha confirmado oficialmente el monto de la herencia, se estima que rondaba los 20 millones de dólares, y a esta cifra se sumará la donación de los sueldos que Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law obtuvieron por su trabajo en la película ‘The Imaginarium of Dr. Parnassus’, que Heath Ledger no pudo completar debido a su fallecimiento.

Después de interpretar al 'Joker', sufrió una sobredosis accidental. Foto: YouTube, tráiler 'Batman'

Kim Ledger, el padre del difunto actor, tomó la decisión de que su familia renunciara a sus derechos en favor de su nieta Matilda. "No hay ningún reclamo. Nuestra familia le ha regalado todo a Matilda", afirmó.



De esta manera, se zanjaron las tensiones entre los Ledger y Michelle Williams, quien no fue mencionada en las últimas voluntades de su expareja. El enfoque de la resolución de la herencia de Heath Ledger fue claramente el bienestar de su hija.



Sin embargo, surgieron tensiones entre las hermanas del actor y su propio padre, quien decidió canalizar la totalidad de la herencia hacia su nieta, ahora de 16 años. Las hermanas del actor expresaron su descontento alegando que su padre "antepuso sus propios intereses y utilizó los activos del fideicomiso para promover sus propios intereses comerciales".

A pesar de estas disputas familiares, la principal prioridad ha sido asegurar el futuro de Matilda Rose Ledger, quien continúa siendo el principal beneficiario de la millonaria fortuna dejada por su padre.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación (Argentina), y contó con la revisión del periodista y un editor.