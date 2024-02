HBO Max: películas de temática LGBTIQ+ para ver en febrero de 2024

La plataforma de streaming HBO Max tendrá varios estrenos este mes de febrero y varios de ellos incluyen temáticas de género que pueden interesarle y estar en su listado de favoritos.



Varias de estas películas fueron lanzadas en el 2023, por lo que estará viendo filmes totalmente nuevos y otros que ya tienen recordación en el público y que tocan el tema LGBTIQ +.



Si estos fines de semana quiere pasar tarde y noches entretenidas, prográmese con este listado de películas y series que pueden ser de su interés.

Llaman a la puerta (Knock at the Cabin, M. Night Shyamalan, 2023)

En esta película de terror, la pareja conformada por Jonathan Groff y Ben Aldridge protagonizan el filme en el que deben tomar una difícil decisión para salvar al mundo.



Euphoria

A pesar de que esta serie fue lanzada hace algunos años, es una de las más vistas temporada tras temporada. Narra la historia de Rue de 17 años, que luego de volver de una rehabilitación por drogas, conoce a Jules, una joven recién llegada a su ciudad.

The Stroll (Kristen Lovell y Zackary Drucker, 2023)

Este es un documental en el que se narra la historia de una comunidad LGBTIQ + en Nueva York y cómo han tenido que luchar contra las adversidades en la capital del mundo.

'Maricón perdido'

Narra la historia de Roberto, un niño de 12 años que está buscando su identidad que se extenderá hasta que alcanza los 24 años, cuando quiere volverse escritor y trata de responder la pregunta de cómo ser feliz en un mundo tan hostil para su comunidad.



Spider-Man: A Través del Spider-Verso

Muchos usuarios que ya vieron el filme afirman que una de sus protagonistas es una chica trans, por lo que usted mismo puede hacerse su propio concepto.

'It's a Sin'

Los jóvenes Ritchie, Roscoe y Colin comienzan una nueva vida en Londres, sin imaginar que en poco tiempo tendrán que enfrentarse a una situación que se saldrá de sus manos.

Moonage Daydream (Brett Morgen, 2022)

Este documental narra momentos icónicos del cantante David Bowie, el cual es considerado un referente para la comunidad LGBTIQ +.

