Luisa Fernanda W y Pipe bueno son una de las parejas más destacadas de la farándula colombiana, desde 2019 su amor ha pasado por varias polémicas y momentos destacados para sus seguidores.



Sin embargo, las recientes historias de Pipe Bueno en compañía de una exparticipante de MasterChef han llamado la atención de los seguidores, pues, según ellos, estos serían los indicios de que algo va mal en su relación.





La actriz que se encuentra en el ojo del huracán es Daniela Tapia, la cual ha participado en MasterChef Celebrity en RCN y Los 50 en Telemundo. En este último programa tuvo contacto cercano con Luisa Fernanda W y se les vio juntas en varios lugares.



Los seguidores han destacado que el acercamiento entre la actriz y el cantante de música popular "no es normal", pues se les ve muy "juntos" y temen que ocurra lo mismo que hizo Paola Jara con Jessi Uribe: "Pilas de pronto queda como Sandrita".



Este es uno de los videos por los que se rumora que Pipe Bueno le estaría siendo infiel a la influencer, algunos de los comentarios son:



“Aquí los que pensamos que Daniela parece chicle”, “no lo sé Rick, pero Daniela está muy chicle con ellos y no me gusta, no sé”, “Daniela déjelos solos, deles respiro” y “me huele a que Luisa va a cantar canciones de despecho dentro de poco, pero con ganas”.



Hasta el momento ni la pareja de cantantes, ni la participante de MasterChef se han pronunciado frente a estos rumores.

