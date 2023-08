En la búsqueda constante por una experiencia de viaje cómoda y libre de preocupaciones, los huéspedes de hoteles suelen dar por sentados los pequeños detalles como jabones y champús.



Sin embargo, estos han estado bajo la mira, ya que se ha comprobado por la ciencia que en ocasiones su uso genera más bacterias. Conozca en qué casos podría ser seguro usar estos artículos de aseo en sus estadías.

En TikTok se viralizó un video del usuario @travelinghotelmanager, que ya no se encuentra disponible, advertía que los huéspedes deberían evitar el champú, el acondicionador y el gel de baño siempre y cuando se puedan abrir.



Otro usuario en redes @tressobsessed usó este video de fondo para hacer su propia grabación en el que decía: "POV: los administradores del hotel me dicen que no use los artículos de tocador de cortesía porque quién sabe qué hay en esas botellas".



Las razones que explica para no usarlos es que es probable que otros huéspedes puedan poner elementos dañinos en los envases. También dice que pueden interactuar negativamente con la piel al no ser tener siempre una buena calidad.

Aunque los internautas no dan pruebas respaldadas en estudios, hay investigaciones que recomiendan no utilizarlos, así como los dispensadores, ya que han descubierto que pueden estar contaminados y dejar las zonas más sucias que antes de lavarlas.



Un estudio de la Universidad de Arizona para 'Clean the World', una empresa que se dedica a reciclar jabones en barra, encontró que los dispensadores recargables en hoteles, que contenían champú, gel de baño, etc., tenían una alta contaminación bacteriana.



El estudio sugiere que los productos no recargables podrían ser más seguros, ya que en los otros puede ser difícil eliminar las bacterias por completo.



Sin embargo, dentro de las estrategias de algunos lugares es asegurarlos, para evitar que se puedan abrir y tener contacto solo con la boquilla.

Dentro de la categoría de no renovables, pero seguros, entre las mejores opciones está utilizar los envases cerrados.



En el caso de no terminar los artículos nuevos, que generalmente vienen en pequeñas presentaciones, "llévalos contigo", como dijo Shawn Seipler, un empresario que recicla artículos de hotel.



Así lo expuso en una mención de la página 'Travel Agent Central', en la que también sugirió: "Úselos en casa o dónelos a un refugio para personas sin hogar".

También puede llevar sus propios productos y evitar pasar por las consecuencias de utilizar algún elemento infectado.

