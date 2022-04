Aunque la edad pueda ser limitante para algunos, para muchos otros no es más que un número. Este es el caso de Hattie Retroage, una ex bailarina de 86 años que se aventuró al mundo de las citas en línea y que ha conseguido salir con 50 hombres.



Retroage es madre y abuela. Se divorció a la edad de 48 y, desde entonces, se dispuso solo salir con hombres menores a ella. Fue así como se creó un perfíl en la app Tinder y logró que este se llenara de solicitudes.

“El objetivo de mi vida es cambiar la visión horrible y decrépita del envejecimiento, y convertirla en algo emocionante”, sostuvo para ‘Barcroft TV’.



Según ella, su gusto por los jóvenes se debe a que ellos son más habilidosos al mantener relaciones sexuales que los hombres de su edad. Sin embargo, esta mujer no acepta cualquier match, pues antes de concretar un encuentro sexual, primero pide una cita para comprobar sí existe química.

“Entonces salimos a tomar un trago, y si la química es correcta, vamos a mi departamento. Sino, cada uno se va por su lado”, le contó a ‘Daily Star’.

Su popularidad se ha incrementado tanto que, en 2018, participó en el programa ‘Age Gap Love’ de ‘Chanel 5’, un programa que se dedica a probar que la edad no es impedimento cuando de amor se trata. En este, Hattie Retroage apareció con su novio de ese entonces, Jonh.



No obstante, dicha relación no duró mucho y, hasta el momento, ella sigue soltera y continúa creando perfiles en otras aplicaciones como Bumbble. Además, está escribiendo un libro que pretende inspirar a los jóvenes y a la gente mayor a mantener encuentros con personas de una brecha generacional distinta.

En cuanto a sus hijos, ella afirma que su hija menor no es reacia a su estilo de vida, pero que, por el contrario, su hijo de 57 años no avala sus decisiones e, incluso, no le deja ver a sus hijos nada del contenido que salga en redes acerca de la vida que lleva su madre.

En la actualidad, Retroage ya no es bailarina, sino que se dedica al mundo de la consejería sexual, mientras que trabaja de manera alterna en su proyecto de escritura.



“Estoy agradecida de que a esta edad y esta etapa tenga tantos amantes como quiera. No puedo evitar la profundidad de la vida. Pero la superficialidad del buen sexo, eso es lo suficientemente bueno para mí”, afirmó para ‘The Sun’.

