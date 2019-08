Santiago Rodríguez, Hassam y figuras en su lucha contra el cáncer

Instagram: @OficialHassam

Hassam, comediante que se dio a conocer en el programa ‘Sábados Felices’, reveló el domingo pasado que tiene cáncer. El humorista aseguró que le detectaron mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se relaciona con las células plasmáticas. “Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata), pero no todas las personas pueden hacerlo”, escribió en su cuenta de Instagram. En esa red social, el humorista ha publicado fotografías en el hospital durante su quimioterapia.