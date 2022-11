Ya han pasado ocho meses desde que el humorista colombiano Hassam hubiera anunciado oficialmente que se divorció de su esposa Tatiana Orozco luego de 18 años de matrimonio, en el que él confesó haberla maltratado y serle infiel.



"Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar", reveló el mismo actor en sus redes sociales en marzo.

(Lea también: Hassam responde cuándo regresará a hacer comedia en la televisión colombiana)

Pues bien, el comediante es nuevamente tendencia, porque ahora confesó que firmó un acuerdo para estar soltero hasta la muerte.



Pero no se trata de una cláusula autenticada ante la notaria, sino de un acuerdo padre e hija. Así lo compartió Hassam en su cuenta de Instagram, donde explicó que su hija menor 'Tutty', como la llama por cariño, lo obligó a firmar un compromiso en el que asegurara que él no tendría ninguna novia hasta la muerte.

(Le puede interesar: Hassam: ‘Si no le hubiera mamado gallo al cáncer, estaría llevado’)

Mi papá jura no tener novia hasta la muerte y lo jura con el dedo picho. FACEBOOK

TWITTER

"Lo siento chicas. Me hicieron firmar esto”, escribió el humorista junto a las fotos que compartió del acta redactada por su hija, quien incluso lo amenazó de correrlo de la casa si no cumplía.



"Mi papá jura no tener novia hasta la muerte y lo jura con el dedo picho. Si no cumple lo echo de la casa y estaré enojada con él. Lo mismo juro yo, con el dedo picho", se alcanza a leer en las imágenes de la libreta donde su hija escribió el juramento.



El comediante explicó en la misma publicación que el "dedo picho" se trata en realidad del dedo meñique de la mano izquierda, al que llaman así porque ambos sufrieron un accidente allí que les dejó una cicatriz similar.

(No deje de leer: Hassam y Yeison Jiménez comparten la misma tristeza)

La pequeña, de 11 años, también escribió "y si mi papá es muy sexy y las mujeres lo buscan, él las va a ignorar. Como yo, que también soy muy sexy, guapa, bonita y mucho más, pero ignoraré todo”, asegurando que ella nunca iba a tener novio.



La publicación de este acuerdo inquebrantable ya tiene casi 11 mil 'me gusta' y varios comentarios en los que afirman con humor que la primera que va a incumplir su palabra es 'Tutty'.



"La Tutti es la primera que va a romper ese acuerdo".



"Cuando tenga novio, quiero que le muestren este acuerdo".



"Es una niña , es obvio que ella en su momento romperá la promesa, lo q importa es el amor que se profesan , y el momento tan hermoso de ese juramento".



Fueron algunos de los mensajes.

(Lea también: Así pasa los días Jeremy Meeks, el que era el 'prisionero más guapo del mundo')

TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias

Andrea Valdiri le reclamó a su hermana por preferir grabar con Saruma

‘Voy a cumplir mi sueño’: Juan Duque mostró su felicidad al llegar a Qatar

El príncipe Harry le fue infiel a Meghan Markle, según biógrafa: así habría sido