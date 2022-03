El humorista colombiano Hassam compartió con sus seguidores el emotivo reencuentro que tuvo con su padre después de no haberlo visto en al menos 19 años.



Hassam compartió una serie de fotografías junto a su padre en Instagram y contó la historia que ha tenido con su progenitor.

La relación de Hassam y su padre

El humorista le contó a sus seguidores que conoció a su padre cuando tenía 17 años. Por esa época, lo que conocía del hombre era la historia de amor y romance con su madre, pues ella le había compartido cómo logró conquistarla.



“Crecí con la idea de que mi papá era una especie de súper héroe que había logrado conquistar el amor de Lucía (su madre)”, contó Hassam en la descripción de las fotos en las que aparece junto con su padre.



El exparticipante de MasterChef Celebrity y actor de películas como ‘Agente Ñero Ñero 7’ narró que, tras conocerlo, tuvo la oportunidad de hablar con su papá en tres oportunidades.



Además, agregó que no conversaba con su padre desde hace 19 años cuando le compartió que iba a ser abuelo.

El perdón a su padre

El humorista continuó contando que siempre pensó que había perdonado a su padre por haber estado ausente en su crianza y en los momentos claves de su vida. Sin embargo, descubrió que realmente no había sanado la ausencia de su progenitor.



“Siempre creí que ya lo había perdonado por no estar presente, tal vez no era un perdón genuino”, escribió.



Sin embargo, Hassam contó que hace pocos días vio una charla del conferencista Dante Gebel que le recordó el valor de perdonar y olvidar.



“Escuché a @dantegebeloficial en una de sus prédicas titulada “acuérdate de olvidar” y hoy por una simple casualidad tuve la oportunidad de abrazarlo, mirarlo a los ojos y sin rencor, sin resentimiento, pero sobre todo entendiendo que somos producto de nuestras decisiones, pude poner mi corazón en paz”, compartió con sus más de 2,5 millones de seguidores de Instagram.

Así, el hombre compartió que logró encontrar el verdadero perdón hacia su padre y pudo volver a compartir con él. Una de sus hijas también pudo compartir con su abuelo.



Hassam aprovechó para enviar un mensaje a sus seguidores para que dejen a un lado el orgullo y los prejuicios que nos impiden compartir con quienes realmente amamos.



“Muchas veces el orgullo o el prejuicio nos impiden enviar un mensaje, responder una llamada, aceptar un perdón, sin saber que podría ser la última vez y que esas decisiones nos pueden cambiar el destino”, concluyó a modo de reflexión.



Los seguidores del humorista destacaron el mensaje que envió Hassam invitando a perdonar y se refirieron al gran parecido que tiene el hombre con su progenitor.

Los días difíciles que vive Hassam

La reconciliación de Hassam con su padre llegó en un momento en que el humorista vive días difíciles por cuenta de la separación con su esposa Tatiana.



Por medio de su cuenta de Instagram, Hassam compartió un video en el que contó que su esposa ya no vive con él y sus hijas por cuenta de varios disgustos que él le habría hecho pasar.



“Tatiana y yo, después de 18 años de convivencia, hemos decidido dar por terminada la relación en un común acuerdo para no joder… más la vida”.



Y agregó: “Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió. Se vio en una situación cansona provocada por mi. Hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero y esto ella no lo tiene que tolerar”.



El humorista le pidió a sus seguidores prudencia y respeto por el difícil momento por el que pasan su exesposa, sus hijas y él.

