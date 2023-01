El 2022 fue un año muy retador para el famoso comediante bogotano Gerly Hassam Gómez, principalmente debido a su divorcio y a su etapa de tratamiento y superación del cáncer de médula.

Estas y demás situaciones hicieron que el antiguo humorista de ‘Sábados Felices’ publicara un hilo en su cuenta oficial de Twitter citando cada uno de los inconvenientes que ha tenido en los últimos años.

En dichos trinos, empezó hablando del cáncer, el cual se le diagnosticó en el año 2019, pues confesó que hubo un punto en el que creyó que no iba a superar esta enfermedad.

“Cuando perdí todo el cabello por las quimios y el trasplante de médula, sentí que iba a ser la última batalla”, escribió.

De la misma forma, Hassam también habló sobre otros problemas como la muerte de su madre, su etapa de desempleado y del divorcio con su exesposa, Tatiana Orozco, con quien tiene dos hijas.

“Falleció mi mamá, perdí a una de mis mascotas. Me quedé sin trabajo, llegó la pandemia. Luego, me divorcié de la única mujer con la que he convivido, la mamá de mis dos hijas. Han sido años bastante difíciles (…) No era la última batalla, era el inicio de la peor etapa de mi vida”, agregó.

No obstante, también destacó que, gracias al amor de sus hijas y a su dedicación a la comedia, ha logrado superar todos los obstáculos que le puso la vida: “He recibido comentarios terribles, burlas, mis hijas han sido insultadas, y aun así seguimos aquí. El cáncer me enseñó que la única cura es la actitud, la fe. Mientras me despierte cada mañana, escuche reír a mis hijas, y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo”, finalizó.

Pero mientras me despierte cada mañana, escuche sonreír a mis hijas, y al mirarme al espejo sienta respeto por mi historia, lo demás es un chiste flojo.

Vamos que apenas es otro martes lluvioso. pic.twitter.com/VH9a0YGaGI — Hassam (@oficialHASSAM) January 17, 2023

JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Redacción Tendencias