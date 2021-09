'No te soporto': Claudia Bahamón a Hassam, quien se 'burló' de su atraco

La famosa presentadora de 'MasterChef Celebrity', Claudia Bahamón, contó que fue atracada con violencia en Bogotá, específicamente en la 85 con 11. Un hecho que confesó aún "la tiene en shock" y por eso mismo no se había atrevido a contarlo.



Ante estas revelaciones, el humorista Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del espectáculo simplemente como Hassam, sacó a relucir su humor, burlándose de la modelo, de 42 años, y brindándole también su apoyo.



(Lea también: Claudia Bahamón narró cómo fue víctima de un violento atraco en Bogotá).

“Si necesita apoyo, de verdad avisa. Tengo amigos policías”, escribió Hassam en un mensaje que le envió a Bahamón vía WhatsApp, con la intención de sacarle una sonrisa a su amiga tras el traumático momento que vivió.



En la conversación de los famosos, que fue expuesta por el comediante de 'Sábados Felices' a través de sus historias de Instagram, se ve una fotografía compartida por Hassam en la que aparece siendo capturado por dos agentes de Policía.



(Le puede interesar: Hassam califica de 'rata' la estrategia de Catalina Maya en 'MasterChef').

Facebook Twitter Linkedin

La fotografía que le envío Hassam a la presentadora. Foto: Instagram

Como era de esperarse, Bahamón se tomó muy bien la broma de su amigo, respondiéndole con cariño: “Marica, no te soporto”. Finalmente, el comediante le pidió que se cuidara y que la quería mucho, contándole a sus seguidores que "el amor de un ñero es infinito".



El atraco del que fue víctima la huilense al norte de la capital fue bastante violento. Según su relato, fue arrastrada por una moto, situación que le dejó morados en el cuerpo. De acuerdo a lo que contó, eran seis atracadores en moto que actuaban en pleno trancón de esa zona de la ciudad.



(Le recomendamos leer: Claudia Bahamón y los famosos colombianos víctimas de atracos en Colombia).

Facebook Twitter Linkedin

El comediante le pidió que se cuidara y reiteró que la quiere mucho. Foto: Instagram



"Yo iba caminando por la calle 85 con carrera 11, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar", dijp Bahamón en sus historias de Instagram.



"El tipo de la moto no entendió que no podía zafar (la cartera) de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11", explicó la famosa de los momento de horror que vivió ante la mirada de muchas personas.



"Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó", señaló la presentadora de 'Masterchef'.



(Siga leyendo: ¿Qué tan insegura es la zona de Bogotá donde robaron a Claudia Bahamón?).



Tendencias EL TIEMPO