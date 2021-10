¿Cuál fue la mejor terapia de ‘Hassam’ durante su enfermedad?

El reconocido humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido comúnmente como Hassam, se refirió a los proyectos que emprendió tras superar su enfermedad y a las actividades a las que recurrió para salir adelante tras los difíciles momentos que vivió.



En 2019, Hassam fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que, según explicó, llena los huesos y la médula ósea de células plasmáticas.



Un tiempo después, el humorista anunció que ya no tenía células cancerígenas en su médula gracias a la quimioterapia.

Esta semana, Hassam volvió a referirse a su salud y le contó al programa ‘Lo sé todo’ lo que ha hecho para sobrellevar los duros momentos que ha vivido con su enfermedad.



En la entrevista, el hombre aseguró que el trabajo le ha ayudado a salir adelante en medio de la difícil situación que vivieron él y su familia.



“Que la cabeza esté ocupada pues a uno no le va a dar espacio a pensar en bobadas”, dijo Hassam a ‘Lo sé todo’.



El humorista agregó que ha continuado haciendo shows virtuales y que esto le ha permitido llegar a muchos más lugares del mundo con sus espectáculos.



“He estado en campañas publicitarias, haciendo shows vía streaming, que fue la opción que nos dejó la pandemia, pero gracias a eso he llegado a lugares que yo ni me imaginaba. Hemos estado haciendo transmisiones para la gente del país, para México, para empresas de otros países y ha sido muy bonito”, afirmó.

El humorista también contó que este 15 de octubre comenzarán las grabaciones de su quinta película. La historia se inspiró en lo que él vivió con el cáncer.



“Es un Rogelio que trabaja en un hospital con niños que tienen problemas de cáncer”, dijo.



La película, que se llamará ‘Sana que sana, porque al lado del enfermo come el alentado’, reúne algunas historias de fundaciones y de menores con cáncer que él conoció durante su tratamiento.



“Es una película con un trasfondo social muy importante. A través de la comedia vamos a denunciar también algo que ocurre en el país y es el sistema de salud precario para nuestros niños”, contó el humorista.

