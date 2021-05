Hassam' responde a quienes lo criticaron por no asistir a la marcha

Aunque el presidente Iván Duque ya anunció que se va a construir un nuevo proyecto de reforma tributaria, las manifestaciones en señal de descontento contra el Gobierno nacional siguen en las diferentes ciudades del país.



A las protestas pacíficas se han unido celebridades y famosos como el comediante Alejandro Riaño, el actor Julián Román, la cantante Adriana Lucía y la actriz Lina Tejeiro.



En redes sociales miles de usuarios han aplaudido que artistas destacados se unan a las protestas. Sin embargo, también han arremetido contra quienes no se han expresado o no han salido a las calles.



Ese es el caso del humorista Gerly Hassam, reconocido por sus cómicos personajes como 'Procúlo Rico', 'Güevardo' y el popular profesor de inglés 'Rogelio Pataquiva'.



A través de su cuenta oficial de Twitter, Hassam expresó que algunos usuarios cuestionan por qué no ha estado presente en las manifestaciones, llegando al punto de intentar intimidarlo y señalarlo por no hacerlo.



En una publicación, el comediante expresó que no está de acuerdo con que se señale a quiénes deciden no marchar, dado que esto no quiere decir que estén de acuerdo con el gobierno.



“Si bien estoy de acuerdo con que el pueblo proteste y no trague entero cuando se sienta inconforme con el gobierno, también creo que nadie puede obligar o intimidar a otro ciudadano para que haga lo que no esté dentro de su voluntad. Protestemos de manera firme, pero sin sembrar más miedo en este pueblo, que ya bastantes motivos para sentir temor tiene”, se lee en su publicación.

Y no crean que mandándome mensajes internos o insultándome van a lograr cambiar mi parecer, oculto el video para no darle pantalla, pero cualquier forma de intimidación es peor que la misma corrupción.

No más miedo. pic.twitter.com/o2Ux7tjD9t — Hassam (@oficialHASSAM) April 30, 2021

A través de la misma red, Hassam celebró que el presidente Duque retirara la propuesta de reforma tributaria, resaltando que fue el resultado de los marchantes y todo aquel que alzó su voz.

Los marchantes y todo aquel que alzó su voz, lo lograron!!!

Esperemos que no sea tan solo un acto para caldear los humos. QUE EL GOBIERNO ESCUCHE AL PUEBLO ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO! — Hassam (@oficialHASSAM) May 2, 2021

Después, se refirió a las críticas que ha recibido, una vez más.



"Y así como me escriben indignadísimos por que no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y 'líderes' y reclámenles. Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero" (SIC), escribió.

😉 Y así como me escriben indignadísimos por que no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y “líderes” y reclámenles.

Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero. — Hassam (@oficialHASSAM) May 2, 2021

