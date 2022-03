Hassam es uno de los humoristas más conocidos del país por participar en el programa ‘Sábados Felices’. También ha hecho parte de diferentes películas y, ahora, en sus redes sociales alcanza los 2.5 millones de seguidores y sube videos de comedia.



Este 28 de febrero, por medio de su cuenta de Instagram, el comediante realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que sus seguidores pudieron conocer su opinión sobre diversos temas.

Una de las preguntas que le realizaron fue por qué no realizaba videos en compañía de sus hijas Mariana y Juanita.



El comediante expresó que su hija ‘Tuti’, Juanita, está en la preadolescencia y le da pena todo. “Entró a la edad donde le da pena todo, entonces que los amiguitos la ven en las redes y la critican o le dicen cosas. Está en la preadolescencia, ya se puso aburridora”, comentó.



Sin embargo, la joven, quien estaba presente cuando su papá desarrollaba la dinámica, aprovechó para dar su versión y decir que los videos de su papá son “muy malos”.



“Cuando llego del colegio tengo que hacer tareas y es que también los videos de él son muy malos, son de tiktoker viejo”, afirmó la pequeña.

Por otra parte, Gerly Hasam Gómez Parra, como es su nombre de pila, confirmó que su otra hija, la mayor, es un poco más complicada porque se encuentra estudiando cine en la universidad y le exige hacer cosas de calidad superior y artística.



“Ella es más complicada que la Tuti. Ella está estudiando cine, entonces todo es más elaborado y más creído y todo es artístico. Que no me escuche porque esa si me demanda”, añadió.

