Hassam lamenta la muerte de su madre, Lucía, quien padecía cáncer

El humorista colombiano Hassam, quien el lunes sorprendió a sus seguidores en redes sociales al contarles que estaba dando la pelea contra el cáncer, en la noche de este martes volvió a dar una noticia triste: su mamá, quien padecía la misma enfermedad, murió.

"El humor cruel parece ser el más agudo y sabroso de hacer hasta que nos toca. Para cerrar este día del humorista, hoy se me fue mi mamá, Lucía, 8 años batallando contra el cáncer", escribió.



"Ojalá tuviera yo la mitad de su fuerza, tantos sueños que le quedé debiendo: su película, el libro de poesías, la serenata con Proculo, no alcancé. Pero lo que me enseñó estará conmigo siempre. Acompáñenme por favor con una oración para que Jesús me la reciba y desde el cielo siga sonriendo con mis estupideces", añadió en un emotivo mensaje.

El humorista también agradeció este martes a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido en redes sociales, tras su revelación del lunes. "En estos momentos me dan mucha fuerza para seguir adelante", dijo. "Dios los bendiga", les dijo, y los invitó a sonreir.



