Hace pocos días el humorista colombiano Hassam sorprendió a sus seguidores al revelar que su matrimonio con Tatiana Orozco, quien tiene un emprendimiento productos capilares, es la madre de sus dos hijas y con quien llevaba 18 años de relación, había acabado.



Después de contar esta noticia, sus seguidores le mandaban malos comentarios a su expareja. Además en redes sociales y medios de comunicación aprovecharon la situación para crear chismes que no son ciertos, según él.

Por esta razón, hace pocas horas publicó un video de siete minutos en su cuenta oficial de Instagram, comentando las razones por la que se habían separado. Comenzó pidiendo prudencia a sus fanáticos y les dijo que espera que entiendan esta difícil situación.



“Les quiero pedir dos favores: el primero que entiendan la situación y el segundo que si pueden ser prudentes con sus comentarios, pues que respetan también porque todo esto es una situación familiar que afecta no solo a Tatiana ni a mí, sino a mis dos hijas y a mi familia”, contó.



Asimismo, agregó que Tatiana ya no está viviendo con él y las niñas, ya que la relación, según su testimonio, se dañó por una infidelidad y malos tratos.



“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero, y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella”, confesó.



También agregó que no han sido días fáciles ya que le duele mucho pero con la ayuda de Dios saldrá adelante. Además, comentó que sus hijas, Mariana y Juanita, han sido muy fuertes.



A pesar de que su exesposa Tatiana ya no vive con ellos, Hassam afirmó que siempre está pendiente. Por ahora el humorista y su expareja se encuentran en proceso con abogados y tratan de llevar una buena relación.



Por último, recalcó el respeto tanto para él como para Tatiana con el fin de que no se emitan juicios de una situación que no conocen.

Por el momento, Tatiana Orozco no se ha pronunciado al respecto.

