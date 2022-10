Tatiana Orozco, exesposa de Hassam, volvió a tomar las redes sociales para hablar sobre su divorcio y volcó la atención de los internautas con su dura confesión. Así fueron las palabras.

Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar FACEBOOK

TWITTER

En marzo del presente año, el humorista colombiano Hassam anunció oficialmente que se había divorciado de Tatiana Orozco por infidelidad y maltrato, situación que él mismo confesó públicamente en sus redes sociales.



“Hubo infidelidad, la maltraté y fui grosero, y eso Tatiana no lo tenía que tolerar. No ha sido fácil, ya que he tenido que atravesar por días muy duros, pero con la ayuda de Dios he tratado de salir adelante”, fueron las palabras de Hassam en su Instagram.



(Lea también: El video que le dejaron dos mujeres a joven que perdió el celular: 'Llámanos').



​Aunque el comediante, entre lágrimas, dijo que su divorcio había sido muy difícil para él porque su expareja no merecía tal comportamiento, un mes después de haber oficializado la noticia, los rumores de un nuevo amorío del comediante comenzaron a rondar por las redes sociales.



Tatiana Orozco, a través de cuenta personal de Twitter, publicó varios tweets en los que demostró lo difícil que ha sido para ella la ruptura. De hecho, en un tuit habló sobre su dolor y aseguró que su exesposo ya tenía una nueva pareja, cuando ella aún no había cerrado sus heridas.

Enterarse de un engaño duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón FACEBOOK

TWITTER

“Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, y ya hoy tiene otra novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, escribió Orozco.

Luego de ello, fueron constantes sus comentarios en Twitter respecto al dolor de su separación.



“Enterarse de un engaño duele un montón. De verdad duele algo como en el pecho, como que se te sale el corazón. Es como un vacío en el estómago y empiezas a temblar. Espero con toda mi alma jamás volver a pasar por algo así de horrible”, confesó la mujer.



(Puede ser de su interés: Ricardo Montaner cuenta cómo logró concretar el amor entre Camilo y Evaluna).

Las heridas aún no sanan

Yo lloro porque me rompieron el corazón FACEBOOK

TWITTER

Siete meses después de que la pareja se separó, Orozco volvió a aparecer en su cuenta de Twitter contando que aún llora por el dolor que le causó el humorista.



“Siempre que uno le cuenta a alguien que se divorció y se pone a llorar le dicen: -pero no llores que tú eres muy linda y puedes estar con quién tú quieras-. O sea, yo no estoy llorando por fea, yo lloro porque me rompieron el corazón”, expresó la exesposa de Hassam.



Por lo pronto, Hassam no volvió a hablar sobre el tema. Si bien es cierto que el comediante se mantiene muy activo en redes sociales, tal parece que ha dejado a un lado lo personal y se ha centrado en su labor.

Siempre que uno le cuenta a alguien que se divorció y se pone a llorar le dicen "pero no llores que tu eres muy linda y puedes estar con quién tu quieras"… O sea yo no estoy llorando por fea, yo lloro porque me rompieron el corazón.🥹 — @tata.oro (@goldcurlygirl) October 20, 2022

Más noticias

Florinda Meza dice que Chespirito no era rico y la Chilindrina se burla

Polémica por hombre que dice que trabajar con Carolina Cruz 'era terrible'

Actor de Flash podría ser condenado a 26 años de prisión por allanamiento

Cazzu casi se desmaya en pleno concierto y enciende rumores de posible embarazo

Tendencias EL TIEMPO